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Арендаторы Dana Mall: Существует риск закрытия магазинов

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  • 13.05.2020, 18:14
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Арендаторы Dana Mall: Существует риск закрытия магазинов

Предприниматели обратились к администрации минского торгового центра.

Многие минские торговые центры идут на уступки арендаторам, попавшим в тяжелую ситуацию из-за эпидемии коронавируса. Прийти к компромиссу не всегда поучается легко. Как, например, это было в случае с «Экспобелом», где предпринимателям понадобился не один месяц, чтобы добиться снижения аренды.

В редакцию «Салідарнасці» обратились арендаторы из торгового центра «Дана Молл». 14 мая они планируют встретиться с администрацией ТЦ. Ранее они обратились к дирекции компании «Эмирейтс Блю Скай», управляющей торгово-развлекательным центром «Дана Молл».

В обращении предприниматели сообщают о тяжелой ситуации, в которой они оказались из-за эпидемии коронавируса. Арендаторы предупреждают, что в мае они, вероятно, не смогут оплатить аренду в ранее установленных размерах. И просят администрацию ТЦ привязать арендную плату и прочие платежи к проценту от оборота розничных магазинов.

фото с сайта: gazetaby.com

— Считаем необходимым проинформировать вас, что в сегодняшней ситуации, и при отсутствии совместных решений, существует риск закрытия магазинов, что неминуемо приведет к неблагоприятным последствиям, в том числе к увольнению наших сотрудников, чего мы не хотим, — говорится в обращении предпринимателей, под которым подписались десятки арендаторов.


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