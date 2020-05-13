Американские ученые объяснили главный симптом коронавируса 1 13.05.2020, 18:30

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Им удалось выяснить, почему у зараженных коронавирусом присутствует симптом потери обоняния.

Ученым из США удалось выяснить, почему у зараженных коронавирусом людей присутствует симптом потери обоняния, исследование опубликовано в журнале ACS Chemical Neuroscience, передает korrespondent.net.

В результате проведенных опытов на мышах удалось установить, что инфекция проникает в организм при помощи белков, способствующих распознаванию запахов. Они вырабатываются в полости носа, и у старых особей таких белков формируется больше, чем у молодых.

Если такой механизм верен и для людей, то это исследование также дает понять, почему пожилые люди более восприимчивы к заражению коронавирусом.

Напомним, ученые из США выяснили, что люди в возрасте болеее подвержены заболеванию коронавирусом из-за меньшего количества в организме микроРНК.

Еще сообщалось, что в общий список симптомов коронавируса попал еще один, который зафиксировали медики из США. Это кожные высыпания.