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Охваченный коронавирусом санаторий «Белая Вежа» приглашает новых клиентов

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  • 13.05.2020, 18:45
  • 3,268
Охваченный коронавирусом санаторий «Белая Вежа» приглашает новых клиентов

В начале апреля санаторий стал крупнейшим очагом распространения коронавируса в Каменецком районе.

Санаторий "Белая Вежа", который стал крупнейшим очагом распространения коронавируса в Каменецком районе, приглашает новых клиентов, передает телеграм-канал “Баста!”.

"Наш санаторий "Белая вежа" с 1 июня открывается для нового заезда. Всех служащих вызывают на работу. Никого не волнует, на карантине ты или в отпуске. Позвонили, сказали готовится к приёму людей", - пишет сотрудник санатория.

Санаторий "Белая Вежа" в начале апреля стал крупнейшим очагом распространения коронавируса в Каменецком районе Брестской области. Covid-19 был диагностирован у отдыхающих и врачей. Большинство заболевших были доставлены в Каменецкую центральную районную больницу.

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