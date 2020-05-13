Белорусы просят о кредитных каникулах 2 13.05.2020, 18:58

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иллюстрационное Фото: photoxpress.ru

Юридические и физичиские лица стали отправлять обращения в банки.

По данным Павла Каллаура, на данный момент в банки поступило 3000 обращений от юридических и физических лиц по предоставлению отсрочек и реструктуризации долгов. Из них около 1600 обращений от предприятий, еще около 1250 — от физических лиц. При этом, по данным регулятора, в марте спрос на кредиты довольно сильно вырос из-за негативных ожиданий населения, а в апреле уже упал, передает onliner.by.

— Несколько лет назад рынок кредитования физлиц активно возобновил свою работу. Мы видели очень высокие показатели кредитования, — отметил заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц. — По мере насыщения спроса, а также после предпринимаемых нами ограничительных мер по рискам к началу текущего года (в январе-феврале) ситуация была умеренная. В марте спрос на потребительские кредиты существенно вырос. Это прежде всего связано с негативными ожиданиями, которые разворачивались на фоне сложной ситуации. В апреле эта ситуация опять меняется в обратную сторону, то есть спрос снижается. Мы видим, что в дальнейшем спрос будет замедляться.

Нацбанк отметил, что прогнозирует рост кредитования на 15% по итогам года. По словам Сергея Калечица, это далеко не маленький показатель.

Что же касается просроченных кредитов, то Нацбанк постоянно мониторит рост кредитных рисков. Глава Нацбанка Павел Каллаур отметил, что пока регулятор не наблюдает значительного увеличения доли просроченных кредитов: если в марте доля необслуживаемых кредитов была 5,33%, то в апреле она достигла 5,36%.

Что касается кредитных каникул, то Нацбанк мониторит, как банки ведут себя в этой ситуации. Напомним, решение о кредитных каникулах принимают сами банки, пользуясь рекомендацией регулятора.

— Пока мы в начале пути, — говорит Павел Каллаур. — Суммы незначительные, около 1 миллиарда белорусских рублей предоставлены банками по реструктуризации, причем в различных формах. Что касается обращений, то уже примерно около 3000 обращений рассмотрено банками. Около 1600 — это предприятия, 1250—1260 — это граждане. Банки реагируют на обращения по реструктуризации позитивно. Есть, безусловно, и отказы. У юридических лиц причины отказов — это отсутствие неплатежеспособности, когда не складываются денежные потоки и нет выручки в ближайшей перспективе. Здесь нужно проблемы решать более принципиально, в том числе и задействовать инструмент, о котором говорил глава государства. Это гарантии правительства, если нужно поддержать работников предприятия на коротком периоде времени.

— Что касается отказа по физическим лицам, то здесь, как правило, отказ идет из-за непредоставления документов о том, что человек попал в сложную жизненную ситуацию, — утверждает Каллаур. — Мы рассматриваем эти причины как объективные. Граждане, которые имеют кредиты и хотят получить рассрочку, должны более ответственно относиться и при походе в банк собрать соответствующий пакет документов. Мы и дальше будем мониторить развитие ситуации, в том числе и как предоставление рассрочек будет увеличивать кредитные риски банковской системы.