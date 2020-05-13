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Коронавирус в Ружанах: новые подробности

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  • 13.05.2020, 19:04
  • 2,421
Коронавирус в Ружанах: новые подробности
Дворец Сапег в Ружанах
иллюстрационное Фото с сайта: planetabelarus.by

Пастор местной церкви находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Распространение коронавируса в Ружанах Брестской области: новые подробности от читателей телеграм-канала “Баста!”.

"Пастор местной протестантской церкви находится в реанимации с подтвержденным диагнозом коронавирус в тяжёлом состоянии, - пишет читатель из Ружан. - У них на воспитание были дети из детских домов, все они посещали местную школу. Сейчас берут тесты у контактов первого и второго уровня.

Отношение местного населения к этой проблеме – безответственное. Увидев человека в маске и перчатках, многие смеются. Я думаю, что местные жители начнут понимать всю серьезность этой проблемы когда коронавирус коснется кого-то из членов семьи. Городок маленький, и это не займет много времени, если отношение людей не изменится".

Напомним, сегодня утром жители Ружан рассказали о нескольких новых случаях заражения Covid-19 в их поселке.

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