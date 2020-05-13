закрыть
13 мая 2020, среда, 20:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Германия может ввести санкции из-за атак российских хакеров на бундестаг

5
  • 13.05.2020, 19:13
  • 1,129
Германия может ввести санкции из-за атак российских хакеров на бундестаг
Ангела Меркель
Фото: Getty Images

У ФРГ есть доказательства причастности РФ к кибератаке на бундестаг в 2015 году.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о «веских доказательствах» причастности России к «возмутительной» кибератаке на системы бундестага в 2015 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Handelsblatt.

«Я отношусь к этим вещам очень серьезно», — заявила она, отвечая на вопросы парламентариев. По словам канцлера, эта атака была частью «стратегии гибридной войны», к которой также относятся искажение фактов и дезориентация. «Это не просто совпадение, это стратегия», — убеждена она.

На вопрос членов бундестага о возможных последствиях Меркель ответила: «Конечно, мы всегда оставляем за собой право принимать меры, в том числе против России».

В то же время канцлер Германии отметила, что хотела бы сохранить хорошие отношения с Россией, однако действия Москвы мешают «доверительному сотрудничеству» между странами.

В начале мая генпрокуратура Германии объявила в розыск россиянина Дмитрия Бадина, которого ведомство заподозрило в организации атаки на бундестаг в апреле 2015 года. По данным прокуратуры, злоумышленники скачали не менее 16 Гб данных, в том числе десятки тысяч электронных писем парламентариев. Спустя несколько дней Spiegel сообщил, что хакеры также получили доступ к компьютеру Меркель. Информация, которая попала к ним в руки, раскрывает детали личной и деловой жизни канцлера, а также политической ситуации в Германии, причем полный объем этих данных определить уже невозможно, считает следствие.

Прокуратура Германии считает, что Бадин — участник хакерской группы Fancy Bear (АРТ 28), которую на Западе связывают с Главным управлением Генерального штаба (ранее ГРУ). В 2018 году Минюст США обвинил его и еще ряд россиян во взломе компьютерной сети национального комитета Демократической партии США и атаках на серверы Всемирного антидопингового агентства (WADA). Российская сторона причастность к кибератаке на США и другие страны отрицает.


популярное за неделю

Мнение

Узурпатор хочет заразить как можно больше людей
Узурпатор хочет заразить как можно больше людей Андрей Санников
Новая Хатынь
Новая Хатынь Дмитрий Растаев
Бессилие Кремля
Бессилие Кремля Лилия Шевцова
За тех, кто на передовой!
За тех, кто на передовой! Наталья Радина