Германия может ввести санкции из-за атак российских хакеров на бундестаг 5 13.05.2020, 19:13

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Ангела Меркель

Фото: Getty Images

У ФРГ есть доказательства причастности РФ к кибератаке на бундестаг в 2015 году.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о «веских доказательствах» причастности России к «возмутительной» кибератаке на системы бундестага в 2015 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Handelsblatt.

«Я отношусь к этим вещам очень серьезно», — заявила она, отвечая на вопросы парламентариев. По словам канцлера, эта атака была частью «стратегии гибридной войны», к которой также относятся искажение фактов и дезориентация. «Это не просто совпадение, это стратегия», — убеждена она.

На вопрос членов бундестага о возможных последствиях Меркель ответила: «Конечно, мы всегда оставляем за собой право принимать меры, в том числе против России».

В то же время канцлер Германии отметила, что хотела бы сохранить хорошие отношения с Россией, однако действия Москвы мешают «доверительному сотрудничеству» между странами.

В начале мая генпрокуратура Германии объявила в розыск россиянина Дмитрия Бадина, которого ведомство заподозрило в организации атаки на бундестаг в апреле 2015 года. По данным прокуратуры, злоумышленники скачали не менее 16 Гб данных, в том числе десятки тысяч электронных писем парламентариев. Спустя несколько дней Spiegel сообщил, что хакеры также получили доступ к компьютеру Меркель. Информация, которая попала к ним в руки, раскрывает детали личной и деловой жизни канцлера, а также политической ситуации в Германии, причем полный объем этих данных определить уже невозможно, считает следствие.

Прокуратура Германии считает, что Бадин — участник хакерской группы Fancy Bear (АРТ 28), которую на Западе связывают с Главным управлением Генерального штаба (ранее ГРУ). В 2018 году Минюст США обвинил его и еще ряд россиян во взломе компьютерной сети национального комитета Демократической партии США и атаках на серверы Всемирного антидопингового агентства (WADA). Российская сторона причастность к кибератаке на США и другие страны отрицает.