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Bloomberg составил рейтинг самых влиятельных поп-звезд мира на карантине

  • 13.05.2020, 19:19
Bloomberg составил рейтинг самых влиятельных поп-звезд мира на карантине
Bad Bunny
фото: instagram.com/badbunnypr/

Издание проанализировало доход от выступлений, продажи билетов, и просмотров видео на YouTube.

На первом месте оказался рэпер Bad Bunny — король YouTube, чьи песни попадали в топ рекомендаций в апреле. Его треки на Spotify прослушивали 401,1 млн раз, а клипы на YouTube посмотрели более 549 млн зрителей. На второй строчке — канадец The Weeknd, чей последний мартовский альбом «After Hours» стал самой продаваемой пластинкой месяца, пишет РБК.

The Weeknd
фото: instagram.com/theweeknd/

Третье место заняла британская певица албанского происхождения Дуа Липа — ее песни слушали 407,6 млн раз, а видео смотрели 301,7 млн человек. Bloomberg подчеркивает, что певице пришлось отменить туры в поддержку нового альбома «Future Nostalgia», вышедшего 27 марта, и остаться в собственной квартире в Лондоне вместо поездок с презентацией пластинки по всему миру. Тогда руководители лейбла Warner Records начали подсчитывать потенциальные убытки, но выход «Future Nostalgia» прошел гладко: его прослушали более 400 млн раз на Spotify. Дуа Липа смогла быстро адаптироваться к условиям изоляции: выпустила видеоклип, снятый на диване, устраивала фотосессии в своей квартире, участвовала в прямых трансляциях вечерних шоу на YouTube и нередко выходила в эфиры Instagram. Некоторые треки из нового альбома взломали чарты в странах Латинской Америки — быстро растущего рынка для Spotify и YouTube.

Дуа Липа
фото: instagram.com/dualipa/

Четвертая строчка досталась Джастину Биберу — сейчас он один из самых популярных блогеров в TikTok и Instagram. В глобальную пандемию канадец устроил настоящую интервенцию в соцсети, устраивая челленджи и прямые эфиры. Недавно он скооперировался с Арианой Гранде, чтобы выпустить трек «Stuck with You». И даже записал клип в условиях самоизоляции.

На пятом месте расположилась американская рэперша Doja Cat, которая прославилась благодаря вирусному хиту 2018 года «Mooo!», имевшему большой успех на канале YouTube и попавшему в списки лучших видео года.

Билли Айлиш заняла всего лишь шестую строчку, следом за ней расположились британский рэпер Тревис Скотт и американский музыкант Post Malone. Канадец Дрейк удостоился лишь 13 места, а Ариана Гранде и Селена Гомес закрыли первую двадцатку рейтинга.


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