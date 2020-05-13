Коронавирус бушует в Гомельской области 3 13.05.2020, 19:28

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Умерли несколько жителей Гомеля и Речицы.

Новые случаи коронавируса в Гомельской области. Умерли несколько жителей Гомеля и Речицы, передает телеграм-канал “Баста!”.

Речица

"Умерла сотрудница "Белтелекома" в Речице с подтвержденным диагнозом Covid-19. Она лежала на ИВЛ, причина смерти в свидетельстве - "сердечная недостаточность", - пишет читатель из Речицы.

Гомель

Умерли двое пожилых людей в Гомеле на переулке Втором Революционном. Covid-19 был подтверждён. Приходила дезинфекция, полностью всё дезинфицировали. Умерли с разницей в один день", - сообщает подписчик.

"Приезжали на улицу Барыкина, 86 в Гомеле. Уже во второй подъезд", - пишет читатель.

"Гомельский вагоностроительный завод. Подтверждён коронавирус у работника электроремонтного цеха. Людям выдали маски", - сообщает подписчик.

Чечерск

"В Чечерске работники ЦРБ продолжают заболевать. Терапевт и медсестра - с подтвержденным диагнозом Covid-19", - пишет читатель.

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