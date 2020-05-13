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На Витебщине более 1500 врачей заразились COVID-19, на Гомельщине — более 500

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  • 13.05.2020, 19:48
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На Витебщине более 1500 врачей заразились COVID-19, на Гомельщине — более 500
иллюстрационное Фото с сайта: gomel.today

И это только по официальным данным.

Более 1500 врачей в Витебской области заразились коронавирусной инфекцией, в Гомельской области - более 500.

«Эпидемиологическая ситуация в Витебской области, несмотря на всю «стабильность», остается сложной, с 1 апреля по 12 мая более 5400 пациентов были выписаны и вылечены от пневмонии. 308 медиков, пострадавших от коронавирусной инфекции, начали работать », - сказал 13 мая газета «Витьбичи», руководитель главного управления здравоохранения Витебского облисполкома Михаил Вишневецкий.

Вишневецкий не уточнил, сколько витебских врачей было заражено коронавирусом с начала эпидемии.

Вчера, 12 мая, Вишневецкий заявил, что «20% работников здравоохранения, которые были заражены коронавирусом, выздоровели, в том числе от пневмонии, и начали работу». Если учесть, что 20% - это те же 308 работников, и эта цифра не изменилась за прошедший день, то получается, что в Витебской области в общей сложности 1540 врачей были заражены коронавирусом.

В то же время в Гомельской области более 500 врачей были заражены коронавирусом COVID-19, сообщают «Сильные новости» со ссылкой на несколько независимых источников. В общей сложности, более 2600 случаев заражения COVID-19 были официально подтверждены в Гомельской области, уточняет издание.

Министерство здравоохранения Беларуси не публикует статистические данные о количестве коронавирусных и смертности от него среди медицинских работников.


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