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Ночные заморозки ожидаются в Беларуси 14 мая

  • 13.05.2020, 20:08
Ночные заморозки ожидаются в Беларуси 14 мая
иллюстрационное Фото: pixabay.com

Днем воздух прогреется до 8-14 градусов.

Ночные заморозки ожидаются в Беларуси 14 мая, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью местами, а утром и днем преимущественно по югу страны пройдут кратковременные дожди, в ночные часы в северных районах возможен мокрый снег. Ветер прогнозируется юго-западный, днем с переходом на северный 4-9 м/с.

Ночью на большей части территории страны ожидаются заморозки до минус 4. Местами, преимущественно по юго-востоку, температура воздуха в ночные часы будет плюс 1-7 градусов. Днем воздух прогреется до 8-14 градусов.


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