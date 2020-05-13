Дональд Трамп: Иметь дело с Китаем - дорогое занятие 13.05.2020, 20:20

США могут ввести санкции в отношении Китая.

Иметь дело с Китаем - очень дорогое занятие. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в твиттере. "Мы только что заключили отличную сделку, чернила едва высохли, и мир пострадал от чумы из Китая", - написал Трамп, комментируя ситуацию с распространением коронавируса.

As I have said for a long time, dealing with China is a very expensive thing to do. We just made a great Trade Deal, the ink was barely dry, and the World was hit by the Plague from China. 100 Trade Deals wouldn’t make up the difference - and all those innocent lives lost! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 13, 2020

Накануне глава Белого дома сказал, что не намерен пересматривать имеющиеся торговые договоренности с Пекином. По данным СМИ, Китай рассматривает возможность разрыва соглашения и настоять на более выгодных для себя условиях на фоне пандемии COVID-19 в США, передает svoboda.org.

В свою очередь сенатор-республиканец Линдси Грэм предложил рассмотреть законопроект "Об ответственности за COVID-19". Документ позволит Трампу ввести санкции в отношении Китая, если Пекин не предоставит полный отчёт о вспышке коронавирусной инфекции.

США и Китай подписали частичное торгово-экономическое соглашение в середине января. Документ подразумевает увеличение импорта, включая нефть, газ и уголь, из США в Китай на 200 миллиардов долларов в течение двух лет, а также сокращение американских пошлин на китайские товары.

Трамп возлагает часть ответственности за распространение коронавируса на Китай, где произошла первая вспышка инфекции. Как президент, так и госсекретарь США не исключили, что могла произойти утечка вируса из лаборатории в городе Ухань. Официально разведывательное сообщество США не заявляло о наличии доказательств этого. Китай такую возможность категорически отрицает.

Агентство Reuters со ссылкой на китайские спецслужбы сообщало, что ситуация вокруг пандемии коронавируса и её последствий может привести к конфронтации между США и Китаем и к росту враждебных настроений в мире по отношению к Пекину.

США являются самой пострадавшей от COVID-19 страной. По последним данным, там зафиксировано почти полтора миллиона случаев коронавирусной инфекции. Умерли около 84 тысяч пациентов.