Что происходит в Слонимской ЦРБ? 8 13.05.2020, 20:28

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фото с сайта: slncrb.by

Врачей заставляют подписывать документ, в котором говорится, что они заразились коронавирусом не в больнице.

Врачей из Слонимской центральной районной больницы, у которых обнаружен COVID-19, заставляют подписывать документ, в котором говорится, что они заразились за пределами больницы, передает телеграм-канал «Баста!».

«В Слонимской ЦРБ еще три медработника заболели, - пишет сотрудник больницы. - Заставляют писать бумагу, что заразились не на работе, а в общественном транспорте. Уволиться никто не может, только по статье за прогулы. Спецодежды нет, носим неделями одно и то же. Сижу на вахте, до меня этот халат надевало уже три человека, маску тоже. И завтра его будем надевать, хотя халат одноразовый. Перчатки носим, пока не станут желтыми».

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