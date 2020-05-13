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Видеофакт: Странное поведение белорусских милиционеров удивило велосипедиста

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  • 13.05.2020, 20:34
  • 6,881
Видеофакт: Странное поведение белорусских милиционеров удивило велосипедиста
иллюстрационное Фото

Он даже не догадывался, чем закончится разговор с ними.

Трудная жизнь у белорусских милиционеров: по всей стране гоняться за блогерами, активистами, журналистами. Хочется и расслабиться иногда, пишет телеграм-канал «Баста!».

Один бдительный велосипедист начал снимать на видео, как два сержанта милиции курят в неположенном месте в парке. Однако он даже не догадывался, чем это закончится. Смотрите сами.

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