У пресс-секретаря Путина двусторонняя пневмония 2 13.05.2020, 20:47

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Дмитрий Песков

Дмитрий Песков госпитализирован с коронавирусом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заразившийся коронавирусом, лежит в больнице с двусторонней пневмонией. Об этом он рассказал в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в среду.

"Сейчас лечатся дома даже с пневмонией, если она, например, односторонняя, - объяснил свою госпитализацию представитель Кремля. - Когда она двусторонняя, выбора нет".

Песков рассказал, что сотрудники администрации президента тестируются на коронавирус "практически в ежедневном режиме". "Поэтому было чувство, что ты все-таки держишь это под контролем, - отметил он. - Затем, к сожалению, заболел один из моих коллег, с которым я общался, и мне пришлось после 1 мая сесть на режим самоизоляции. Да, я перешел на домашний режим работы".

Песков добавил, что планировал, работая удаленно, сделать и домашние дела. Однако один из тестов пресс-секретаря дал положительный результат, вскоре появились симптомы в виде повышенной температуры, а также они обнаружились у супруги Пескова - олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки. "И когда поняли уже, что процесс идет, так сказать, в гору, с температурой, с ломкой, то поехали в больницу, - продолжил он. - И хорошо, что поехали".

"В этой болезни главное - не пропустить, - уверен Песков. - Вирус этот абсолютно кровожадный". "Хотя, слава богу, врачи уже обладают опытом в борьбе с ним, но все равно доля непредсказуемости, связанная с индивидуальными особенностями, всегда присутствует", - отметил он. Песков пояснил, что в ряде случаев "легкие не столько сам вирус пожирает, сколько твой же организм". "То есть начинается гормональный шторм, и иммунная система пытается этот вирус победить, - сказал он. - И вместе с вирусом начинает пожирать легкие. И отсюда эффект этого "матового стекла". Это может привести к тромбозу легких".

Песков напомнил, что некоторое время носил бейдж, производители которого утверждают, что он блокирует вирусы. "И когда журналисты стали писать в том числе о его вреде, я же его снял", - сказал он, заметив, что этот бейдж до сих пор лежит в его автомобиле. Песков не стал обсуждать тактику своего лечения, отметив, что "врачи знают, что делать".