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Чубайс: По российской экономике зазвонил набатный колокол

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  • 13.05.2020, 21:02
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Чубайс: По российской экономике зазвонил набатный колокол
Анатолий Чубайс

Обвал цен на нефть ломает «становой хребет» всей экономики.

Развитие инновационной экономики должно стать в России основой выхода из текущего кризиса, в ходе которого пострадал ТЭК. Такое мнение высказал в среду глава УК «Роснано» Анатолий Чубайс, выступая в Московской школе управления «Сколково», передает finanz.ru.

«Кризис должен прозвучать набатным колоколом. <…> Задача под названием «инновационная экономика» - это главное. Конечно, если мы смотрим не на полгода вперед, если мы чуть-чуть подальше смотрим, нужно сдвигаться сюда. Это фундаментальный вывод из того тяжелого удара, который мы получили в ходе этого кризиса», - сказал Чубайс.

Он считает, что ситуация, при которой резко снизились цены на энергоносители, является вызовом национальной безопасности России. «ТЭК на сегодня - [это] 20% ВВП, 40% бюджета и 60% экспорта. Это становой хребет. Он под риск попал. Если хотите, главным вызовом стратегии национальной безопасности России с учетом выводов из кризиса становится изменение структуры экономики», - пояснил глава «Роснано».

По его мнению, главная задача сейчас состоит в комплексном пересмотре отношения к инновационной экономике со стороны государства.

«Это масштабный, серьезный вопрос, из которого следует пересмотр корпоративного законодательства, закон об акционерных обществах - как его написали 20 лет назад, [так] в этом виде [он] существует, а мир уехал далеко вперед. [Необходимо] пересмотреть Налоговый кодекс. Пересмотреть систему образования, которая должна затачиваться не только на чисто образовательные и научные задачи, но и на задачи предпринимательские. Технологическое предпринимательство рождаться должно. Никто образованию такие задачи не ставил никогда. Пересмотреть корпоративную политику. Нам нужна целая индустрия прямых инвестиций, которая в России сейчас в 20 раз меньше, чем в Китае. <…> А прямые инвестиции - это и есть развитие инновационной экономики», - пояснил Чубайс.

АО «Роснано» было создано 11 марта 2011 года в результате реорганизации Государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий», основанной в 2007 году. При этом часть имущества корпорации направлена на создание Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), задачей которого является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий. Функцию управления активами АО «Роснано» выполняет ООО «Управляющая компания «Роснано», председателем правления которого является Анатолий Чубайс.


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