В Барановичском районе под зараженных коронавирусом готовят санатории 13.05.2020, 21:08

В Барановичской городской поликлинике №3 заболели все врачи.

Читатели пишут о новых случаях Covid-19 в Брестской области. Для приема зараженных из Барановичей готовят санатории и больницы в деревнях Барановичского района, передает телеграм-канал "Баста!".

"В Жабинке Брестской области Covid-19 подтверждён у начальника районного отдела МЧС, а также у терапевта из Центральной районной больницы. Бывший главврач - контакт первого уровня. Местный МЧС на карантине", - пишет читатель.

"Барановичи. Обрабатывали подъезды на улице Жукова, 16. Есть зараженные", - сообщает подписчик.

"В Барановичах зараженными и контактами первого уровня заполнены Железнодорожная больница, наркодиспансер, кардиология. Для приема больных готовят санаторий Чаборок под Барановичами. Также освобождена больница в деревне Городище", - пишет сотрудник одной из больниц райцентра.

"Терапевтическое отделение в Барановичах осталась без врачей. В Барановичской городской поликлинике №3 заболели все врачи. У многих уже подтвержденный диагноз Covid-19", - сообщает житель города.

"В агрогородке Беловежский Каменецкого района восемь семей под подозрением на заражение коронавирусом", - пишет житель агрогородка.

"Медсестра инфекционного отделения Малоритской ЦРБ больна короновирусом. Также в средней школе №2 минимум три человека отправлены с температурой на больничный. При этом родителей учителя не оповестили. Директор местного ЖКХ на самоизоляции, ждет результата", - сообщает читатель.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.