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В Госдуме РФ сообщили об использовании значка для «отпугивания» вируса

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  • 13.05.2020, 21:24
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В Госдуме РФ сообщили об использовании значка для «отпугивания» вируса
Фото: пресс-служба Госдумы

Вслед за «блокатором вируса» у пресс-секретаря Путина россиян удивили депутаты.

Наличие у части депутатов Госдумы белых значков в лацканах пиджаков на заседании в среду вызвало вопросы у ряда парламентариев, пишет interfax.ru.

Тему поднял депутат от "Справедливой России" Игорь Моляков. Он сказал, что уже несколько заседаний видит в зале депутатов, которые носят на груди белые кресты, среди них глава комитета по бюджету Андрей Макаров.

"Вот есть у нас законом утвержденный значок (депутата - ИФ), а некоторые (носят другие значки - ИФ) - вот Макаров коллега - это что за белые кресты, может, они пояснят", - сказал депутат. Он поинтересовался у присутствовавших парламентариев, может ли он, как собаковод, повесить на лацкан соответствующий значок.

"Давайте мы спросим у тех, кто ходит с такими значками, но насколько мне мои коллеги подсказывают, это какие-то специальные устройства, которые отпугивают вирус", - пояснил спикер Госдумы Володин.

"Не буду эту тему продолжать, а то здесь у меня коллеги так креативят, вы не представляете. Учитывая, что вы собаковод, вы знаете, от чего иногда там приобретают аналогичные устройства", - пошутил он.

Ситуация с коронавирусом в Госдуме

Как сообщалось ранее, с началом пандемии COVID-19 Госдума не прекратила работу, но существенно ограничила проведение очных совещаний, при этом пленарные заседания по-прежнему проходят в очном формате.

Ранее в среду председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания сообщил о двух депутатах "Единой России", заболевших COVID-19 и проходящих лечение дома. "У нас всего пять депутатов на сегодняшний день (болеют COVID-19 - ИФ), трое находились в больнице, сейчас один выписан, а двое находятся дома, учитывая, что у них результат анализов положительный, переносят пока в домашних условиях (. . .) Два депутата от фракции КПРФ, три депутата - от "Единой России", - сказал Володин.

Кроме того, в среду о заражении коронавирусом сообщила депутат Госдумы Оксана Пушкина. "Переношу бессимптомно, по КТ изменения в легких минимальны, температуры нет, если бы не тест - никогда бы не подумала, что болею", - рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Блокатор вируса у Дмитрия Пескова

В начале апреля об использовании специального бейджа - блокатора вируса заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который впоследствии все же заразился COVID-19. "Я не знаю, помогает он или нет, я его в аптеке (купил - ИФ). Каждый сейчас носит все, что можно, с точки зрения каких-то превентивных средств. Я, честно говоря, не уверен, что он как-то помогает. Я читал, что новые эксперты говорят, что это может быть вредно. Поэтому точно не знаю", - заявил Песков 9 апреля журналистам.

Отвечая на вопрос, не появились ли у него побочные эффекты от ношения бейджа, Песков сказал: "Относительно спутанности сознания - это вам нужно, скажем так, выносить вердикт по итогам конференц-колла, все-таки свистящего дыхания пока нет, но спасибо за заботу, в любом случае".


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