Минчане фотографируют «скорые» по всему городу 3 13.05.2020, 21:34

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фото: телеграм-канал «Баста!»

Новые фото из столицы.

Новые фото из Минска. Медики проверяют состояние пациентов, многих госпитализируют. В некоторых подъездах проводят дезинфекцию, передает телеграм-канал «Баста!».

Сухаревская, 12, Колесникова, 23, Городецкая 11/1, Старобинская, 20, Ландера 28, Мирошниченко 9, 11, Охотская, 117, Независимости, 44, 141/2, Слободская, 3, 19, 21, Лидская, 2, Неманская, 37/1, 39/6, Кольцова, 20, Пушкина, 20, Игуменский тракт, 36, Маяковского, 11, Одоевского, 101А, Тимошенко, 30, Гинтовта, 4, Герасименко, 5, Громова, 34.

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