закрыть
13 мая 2020, среда, 23:19
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Минчане фотографируют «скорые» по всему городу

3
  • 13.05.2020, 21:34
  • 3,882
Минчане фотографируют «скорые» по всему городу
фото: телеграм-канал «Баста!»

Новые фото из столицы.

Новые фото из Минска. Медики проверяют состояние пациентов, многих госпитализируют. В некоторых подъездах проводят дезинфекцию, передает телеграм-канал «Баста!».

Сухаревская, 12, Колесникова, 23, Городецкая 11/1, Старобинская, 20, Ландера 28, Мирошниченко 9, 11, Охотская, 117, Независимости, 44, 141/2, Слободская, 3, 19, 21, Лидская, 2, Неманская, 37/1, 39/6, Кольцова, 20, Пушкина, 20, Игуменский тракт, 36, Маяковского, 11, Одоевского, 101А, Тимошенко, 30, Гинтовта, 4, Герасименко, 5, Громова, 34.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Узурпатор хочет заразить как можно больше людей
Узурпатор хочет заразить как можно больше людей Андрей Санников
Новая Хатынь
Новая Хатынь Дмитрий Растаев
Бессилие Кремля
Бессилие Кремля Лилия Шевцова
За тех, кто на передовой!
За тех, кто на передовой! Наталья Радина