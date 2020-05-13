Предприниматели «Экспобела» добились снижения аренды в два раза 1 13.05.2020, 21:44

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Фото: onliner.by

Около двух месяцев длились переговоры с администрацией.

Новая стоимость аренды будет действовать с июня до августа.

О снижении арендной платы для предпринимателей «Экспобела» сообщило общественное объединение «Перспектива».

Один из предпринимателей рассказал нам, как удалось достичь согласия:

«Месяца два назад начали договариваться. Игнорировали нас. То ли в конце февраля, то ли в самом начале марта мы одно письмо написали, потом второе письмо, потом вышли один раз к администрации без прессы, потом второй раз с прессой. Мы просили решить свой вопрос в рамках договора. Мы имеем право на голос. Ну и буквально сегодня узнали о снижении. Май они оставили без изменений. Из-за курса какая-то минимальная смена была. На летний период, на три месяца принято решение на 50 % снизить аренду».

Сначала администрация отказывалась пойти на уступки, ссылаясь на то, что для этого нет экономического обоснования:

«Мол, в стране карантина нет, почему вам плохо? Границы закрыты, значит вам должно быть хорошо: в стране людей больше, выездных меньше, значит, покупают больше».

Арендатор рассуждает, что администрация могла испугаться ухода предпринимателей на другие торговые площадки:

«Я думаю, большую роль сыграло то, что пошли предложения от рынков забрать нас полностью под свое крыло. Появились пустые торговые площадки с более выгодными предложениями. Но это только мое предположение. Не могу сказать, что послужило причиной».

Наш собеседник рад изменениям, но недоверие к решению администрации остается:

«В любом случае это плюс. В любом случае мы чего-то добились. Но на словах многое могут говорить, пока что никто ничего не подписал. Я, например, лично не подписывал договор о снижении. Я этого не видел официально. Но администраторы на вы начали разговаривать, вежливее. Администрация у нас вообще очень сложная».

Чтобы проверить, точно ли арендаторам снизят аренду на 50%, Belsat.eu позвонил в выставочный центр «Аквабел», администрации которого подчиняется ТЦ «Экспобел». Но комментарий там давать отказались:

«Мы не даем комментариев. К сожалению, это коммерческая тайна отношений между арендатором и компанией».

Тем временем предприниматель считает, что это правильный шаг со стороны администрации:

«Дело в том, что выгоднее закрыться и уехать. Поэтому и запрашивали максимальные требования, чтобы остаться на рынке, чтобы существовал рынок. Это же прежде всего в их интересах, а не в наших. У них же весь ТЦ основан на посещаемости. Если нас не будет, то и посещаемости не будет».