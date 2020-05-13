Оперная звезда самоизолировалась в агрогородке, где за неделю побили годовой рекорд по пневмониям 13.05.2020, 21:51

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Маргарита Левчук

Фото: Славы Потолаха

Маргарита Левчук назвала Страдечь «лучшим» местом для самоизоляции.

За прошлую неделю из агрогородка Страдечь на госпитализацию в Брест отправили 35 человек. У всех заболевших взяли пробы на коронавирус, пишет tut.by.

С начала распространения вируса по стране в немаленькой по меркам агрогородков Страдечи с полутора тысячами жителей было всего два подтвержденных случая COVID-19. Однако в мае вдруг — резкий рост пневмоний.

Подавляющее число заболевших пневмонией — представители протестантской общины. Что спровоцировало вспышку, сказать сложно. Местные называют две причины.

Первая — свадьба, которую протестанты отпраздновали в конце апреля в Бресте. По разным оценкам, на ней присутствовали около 50 человек.

Вторая — службы, на которые собирались верующие еще недавно, до закрытия дома молитвы.

Эпидситуация вынудила самоизолироваться в родительской хате (ладно — коттедже) на малой родине и главную страдечскую знаменитость — Бабу Рыту — альтер-эго известной белорусской оперной певицы, уроженки Страдечи Маргариты Левчук.

Живет она на окраине агрогородка. С утра до вечера Баба Рыта занята на своем приусадебном участке, а в свободное время «пилит» сториз в инстаграм о сельской жизни и агрофитнесе. В своих роликах под песню «Ты агрегат, Дуся» она качает мышцы ног автоприцепом, занимается кардио на ржавом велосипеде без колеса, поднимает деревянную штангу с двумя канистрами и разминает бицепсы кошиком с картошкой.

В свой 30-й день рождения Маргарита хотела устроить большую вечеринку в Минске, но планы из-за эпидемии пришлось поменять. Оперная дива собрала вещи и 16 апреля приехала праздновать свой юбилей в Страдечь.

На день рожденья родители подарили Маргарите полкабана.

Маргарита и Баба Рыта в Страдечи живут без малого месяц. Сколько еще тут пробудут — ни одна, ни вторая не знают. Пока ориентировочно до октября.

Маргарита признается, что для самоизоляции Страдечь — лучшее место:

— Вот я недавно залезла к папе на ручки. Сижу и говорю: «Пап, я сейчас должна быть в Монако, а сижу у тебя на ручках. И сидеть у тебя на ручках круче всех Монак вместе взятых».