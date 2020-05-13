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СМИ: Отец и тренер бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова находится в коме

  • 13.05.2020, 22:01
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СМИ: Отец и тренер бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова находится в коме
Фото: Instagram Хабиба Нурмагомедова

В апреле 57-летнего отца бойца госпитализировали в Махачкале с подозрением на пневмонию.

Отец и тренер российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова находится в коме в военном госпитале Москвы, — утверждает сайт Sport24.ru со ссылкой на источник, передает «Эхо Москвы».

По его сведениям, Абдулманапа Нурмагомедова перевезли в Москву из Дагестана после того, как возникли осложнения на фоне неправильного лечения.

В апреле стало известно, что 57-летнего Абдулманапа Нурмагомедова госпитализировали в Махачкале с подозрением на пневмонию и он сдал тест на коронавирус.


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