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В БГАТУ выявлен COVID-19

  • 13.05.2020, 22:12
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В БГАТУ выявлен COVID-19
Общежитие № 1 БГАТУ, проспект Независимости, 101
Скриншот: Яндекс. Карты

В вузе рассказали, сколько студентов на карантине.

В БГАТУ зафиксировано три случая коронавируса. В ректорате университета tut.by рассказали, сколько еще студентов находятся под подозрением, а также где поселили контакты первого уровня.

В Белорусском государственном аграрном техническом университете у трех человек подтвержден COVID-19. Под подозрением — контакты первого уровня, их 16. Они сейчас находятся дома по месту проживания или в общежитиях. Об этом рассказал проректор по учебной и воспитательной работе БГАТУ Владимир Поздняков.

— У студентов, которые живут в общежитиях, сейчас нет ни одного подтвержденного диагноза COVID-19. 12 контактов первого уровня в специальных блоках ждут результатов.

На время ожидания в трех общежитиях блочного типа (№ 1, № 4, № 7) подготовили карантинные места.

— Контакты первого уровня не могут покидать общежития. В блоке есть туалет, душ, кухонная зона, — все необходимое для изоляции. Со дня на день студенты ждут результатов теста. У контактов первого уровня, которые сдали тесты раньше, коронавирус не подтвердился, — отметил Владимир Поздняков.


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