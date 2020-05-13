Минский профессиональный лицей №3: Семь педагогов в больнице, 87 учащихся на больничном
- 13.05.2020, 22:36
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Работа лицея продолжается в обычном режиме.
Из Минского государственного профессионального лицея №3 машиностроения, об обнаружении очага Covid-19 в котором уже писали, сообщают о распространении заражения, передает телеграм-канал "Баста!".
"Продолжается распространение вируса в Минском государственном профессиональном лицее №3 машиностроения, - пишет читатель. - Уже 8 положительных тестов".
Семь работников педагогического состава в больнице, на больничном 87 учащихся.
10 мая была проведена выборочная дезинфекция некоторых кабинетов. Работа учреждения продолжается в обычном режиме".
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