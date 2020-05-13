Минский профессиональный лицей №3: Семь педагогов в больнице, 87 учащихся на больничном 13.05.2020, 22:36

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фото с сайта: rebenok.by

Работа лицея продолжается в обычном режиме.

Из Минского государственного профессионального лицея №3 машиностроения, об обнаружении очага Covid-19 в котором уже писали, сообщают о распространении заражения, передает телеграм-канал "Баста!".

"Продолжается распространение вируса в Минском государственном профессиональном лицее №3 машиностроения, - пишет читатель. - Уже 8 положительных тестов".

Семь работников педагогического состава в больнице, на больничном 87 учащихся.

10 мая была проведена выборочная дезинфекция некоторых кабинетов. Работа учреждения продолжается в обычном режиме".

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