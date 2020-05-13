Больницы в Барановичах на грани коллапса 13.05.2020, 22:54

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Барановичская городская больница

фото с сайта: barcp.by

Все медики общей практики инфицированы коронавирусом, врачи-пенсионеры увольняются.

Главные врачи больниц, санэпидемстанций и ответственные за здравоохранение чиновники не озвучивают количества зараженных коронавирусом в регионах. Только некоторые медики на условиях анонимности рассказывают о масштабах пандемии в отдельно взятых больницах. Так, в Барановичской городской поликлинике № 3 все врачи общей практики инфицированы коронавирусом. По словам собеседников «Белсата», медиков выписывают из больниц, они лечатся в своих домах.

Читатели сообщают, что в Барановичском онкологическом диспансере выписали почти всех пациентов, оставили только тяжело больных. Всему медперсоналу приказали приходить на работу и готовиться к большому количеству инфицированных коронавирусом, которые поступят в больницу.

Чиновники о ситуации с COVID-19 молчат

В онкодиспансере «Белсату» рассказали, что не могут дать комментарии, и посоветовали обратиться к главному врачу Барановичской центральной поликлиники. Но в течение дня врач не смог найти времени, чтобы ответить на вопросы. Утром у него было совещание, а после обеда его уже не было на рабочем месте.

Заместитель председателя Барановичского горисполкома также в течение дня был недоступен, по телефону в его кабинете никто не отвечал.

В санэпидемстанции Барановичей отказались прокомментировать эпидемиологическую ситуацию и рассказать про количество инфицированных коронавирусом. Врач ведомства только отметил, что в целом ситуация с заболеванием на COVID-19 в Барановичах не самая худшая в области.

В больницах с утра очередь пациентов

Медики городской поликлиники № 3 в Барановичах на условиях анонимности рассказали, что за медицинской помощью ежедневно в их больницу обращается около 70-80 пациентов. Многие больны воспалением легких. Врачи говорят, что потенциально каждое воспаление легких может быть последствием заболевания COVID-19. Но каждого пациента принять чрезвычайно сложно, поскольку врачей не хватает. Пенсионеры уволились, а все врачи общей практики инфицированы коронавирусом.

«Все семь врачей общей практики инфицированы коронавирусом. Заразились и три помощника врача. Осталось только два помощника и пять медсестер. Причем положительный результат показал только второй тест. Врачи уже месяц на больничном и еще будут две недели. Лечатся они дома, их выписали из больниц», – рассказали «Белсату» медики из городской поликлиники № 3 Барановичей.

Много инфицированных коронавирусом и пациентов, которые обращаются в больницы.

«Я думаю, что очень много и умирают от коронавируса. Потом, когда будут озвучены точные данные по количеству жертв коронавируса, у нас просто волосы станут дыбом на голове. Очень много смертельных случаев. Официальная статистика не отражает все случаи, так как скрывают цифры. Но родные заговорят. Ведь пока людей запугивают, угрожают увольнением и так далее», – говорят врачи Барановичей.