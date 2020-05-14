«Работал с инфекцией неделю»: как власти заражают Витебск коронавирусом 14.05.2020, 7:56

2,211

ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Результата тестов приходится ждать почти месяц, больничный не продлевают.

Жителю Витебска пришел положительный ответ на тест на Covid-19 спустя три недели. Все это время он ходил на работу, а его сын – в школу. Об этом телеграм-каналу "Баста" рассказал отец одноклассника сына заболевшего.

"Пишу вам из Витебска. Мой ребенок - ученик средней школы №11, - рассказывает отец школьника. - В связи с ситуацией, сейчас он в школу не ходит.

На данный момент, в классе учится семь человек. Вчера стало известно, что у отца одноклассника моего сына подтвержден Covid-19.

Он заболел чуть более трех недель назад. Были признаки ОРВИ, потом пропало обоняние. Тесты делать сначала отказывались, но мужчина на этом настоял. Ему дали больничный. Спустя две недели больничный закрыли, но результата теста не было.

Одновременно болела и мама этого мальчика,у нее тесты никто не брал. В итоге, отец мальчика вышел на работу и работал неделю. Вчера только пришел положительный тест. Ребенок все это время посещал школу.

Санстанция никаких рекомендаций не дала по самоизоляции, в школу никто не звонил, ребенок с сегодняшнего дня в школу не ходит".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.