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«Вирус съел сердце и легкие! А он был здоров, как бык, и в COVID не верил»

  • 14.05.2020, 7:59
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«Вирус съел сердце и легкие! А он был здоров, как бык, и в COVID не верил»

История музыканта, который «излечился» от коронавируса и умер через неделю.

В Новосибирске от коронавируса скончался трубач театра оперы и балета Павел Бурков. Родственники, друзья и коллеги не могут прийти в себя. Павел всегда был здоровым и крепким мужчиной, вредных привычек не имел. COVID-19 поразил один из главных органов трубача – легкие. Лучший друг Павла Станислав Янковский поддерживал сибиряка от начала болезни и до самой смерти. Он рассказал в интервью «КП-Новосибирск», как на его глазах сгорел музыкант.

У НЕГО ДАЖЕ ГРАДУСНИКА НЕ БЫЛО

Павел Бурков проработал в НОВАТе (Новосибирском театре оперы и балета) 30 лет. Все вспоминают его как веселого, жизнерадостного артиста – вечный двигатель, массовик-затейник. В свои 54 года Павел был крепким мужчиной.

- Здоров, как бык! И не верил, что умрет от короны. Никогда не болел, зимой мог легко ходить без шапки, — описывают друзья.

Сибиряк рассказывал им, что вообще не верит в существование коронавируса. Поэтому не сильно соблюдал правила самоизоляции. Ходил в гости к друзьям, гулял по улицам Новосибирска.

- Он был уверен, что с ним ничего не произойдет. Немного легкомысленно к этому относился, - рассказал Станислав.

Недомогание музыкант почувствовал 16 апреля. У Павла появился кашель, но он не придал этому сильного значения.

Павел был всегда душой компании. Фото: предоставлено Станиславом Янковским.

- На следующий день Паше стало значительно хуже, и он вызвал скорую помощь. Медики приехали, осмотрели его и, как мне потом он сам рассказал, вкололи витамины, уехали. Про болезнь я узнал уже 20 апреля. Он мне сам позвонил, хотел спросить совета, так сильно перепугался, не знал что делать, - продолжает рассказ сибиряк.

Павел никогда так сильно не болел, от этого и паника. В доме не нашлось даже градусника, ведь к болезням трубач раньше относился как к небольшой неприятности – само пройдет. Друг же по описанию Павла сразу понял – коронавирус!

- У него была вся симптоматика - высокая температура, кашель, затрудненное дыхание. Врачи, да, повторно приезжали, но поставили диагноз ОРВИ. Я тогда всех на уши поставил, подключил знакомых, связи. У него, оказывается, температура была – за 40 градусов! Направили его все-таки в больницу, сделали рентген легких, обнаружили пневмонию, взяли анализ на коронавирус.

ВИРУС «СЪЕЛ» НЕКОТОРЫЕ ОРГАНЫ

Пока врачи ждали результатов мазка, параллельно подбирали музыканту антибиотики. Температура не падала, состояние Павла ухудшалось с каждым днем, а односторонняя пневмония плавно перетекла в двухстороннюю.

- Спустя неделю пришли анализы. Тест был положительный. Пашу на тот момент уже положили в реанимацию и подключили к ИВЛ, - описывает состояние трубача Станислав.

Еще неделю Павел провел в реанимации. Состояние было стабильно тяжелым. После проведенного лечения врачи взяли два мазка – они показали отрицательный результат. Коронавирус был побежден, но этому никто не радовался.

В НОВАТе трубач работал с 1990 года. Фото: предоставлено Станиславом Янковским.

- Пашу перевели в городскую клиническую больницу скорой помощи № 2 на Якушева. Там врачи начали уже бороться с последствиями коронавируса. У Паши были поражены легкие, «съедена» сердечная мышца миокард, поджелудочная железа тоже попала под влияние вируса и была разрушена, - описывает состояние друга сибиряк.

В последние дни своей жизни музыкант был в очень тяжелом состоянии. Друг был постоянно на связи.

- Я общался с врачами вчера, 12 мая. Они сказали, что борются. Спустя несколько часов его не стало… - говорит Станислав.

Казалось бы – легкие у трубача были натренированы, а коронавирус в первую очередь поражает именно их. Друг погибшего предполагает, что именно сердце Павла не справилось с такими нагрузками.

- Не зря ведь пишут, что эта болезнь может развиваться по-разному. В случае с Пашей она выбрала такой сценарий, - предполагает сибиряк.

Павел Бурков ушел из жизни 12 мая. Однако в сводке оперативного штаба за вторник сообщается об одной смерти, причем скончалась женщина 64 лет. Получается музыканта не взяли в общую статистику погибших от COVID-19. Может потому, что он «выздоровел»?

Павел никогда не жаловался на свое здоровье. Фото: предоставлено Станиславом Янковским.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Журналисты связались с врачом-пульмонологом Евгенией Лесовских. Она объяснила, почему могли пострадать легкие у музыканта.

- Вирус до конца не изучен. Под ударом могут оказаться как здоровые легкие, так и уже ранее «травмированные». Скорее всего, у мужчины развился острый респираторный дистресс-синдром. Это значит, что вирус попал в клетки легких и начал там размножаться. Иммунитет не заметил «атаки» во время. Когда среагировал, было уже поздно. Тогда иммунитет начал уничтожать не только заболевшие клетки, но и здоровые. В результате этой реакции мужчина мог скончаться.


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