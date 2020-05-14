Коронавирусные снаряды рвутся все ближе к «главному» 14.05.2020, 8:13

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ФОТО: EVGENIY ODINOKOV

Дело шамана живет?

Две новости, идущие рядом, — о болезни путинского пресс-секретаря Пескова и о задержании якутского шамана Александра Габышева (ОМОН взял штурмом его дом) — пришли практически одновременно. И это не могло не вызвать комментарии, учитывая, что шаман в 2019 году устроил поход в Москву, дабы "изгнать Путина". Впрочем, в болезнь Пескова поверили далеко не все, пишет kasparov.ru.

Леонид Гозман:

"Уверен, никто не сомневается, что Мишустин, Песков и другие начальники лечатся от короны исключительно отечественными лекарствами и на отечественном оборудовании. В обычной больнице. Если кто с ними в одной палате, передайте пожелания скорейшего выздоровления".

Наталия Черкасова:

"Песков заболел с Навкой. А вот интересно, протокол и схема лечения этих "первых" лиц совпадает с общим лечением обычных больных? Я не имею в виду уровень комфорта и категорию лечебного учреждения".

Егор Седов:

"Если какому-то пресс-секретарю не верят, то это, наверное, очень плохой пресс-секретарь.

Вот сообщается, что Песков заболел _этим самым_.

А часть публики не верит даже этому. Сомневается часть публики. "А это у него, наверное, политический коронавирус... Или — пиар-коронавирус..."

А еще говорят, что здесь нету института репутации. Так вот же он, институт репутации, наглядненько".

Ярослав Бутаков:

"Просто уже нет сил комментировать этот театр абсурдной лжи.

Согласно статистике роста числа зараженных, какую страну ни возьмете, вероятность заболеть этой фигней (которая, не спорю, есть) составляет максимум два процента за целый год. Вот и считайте, сколько уже "высокопоставленных чиновников" якобы заболело и сопоставьте с общими данными по заболеваемости".

Эль Мюрид:

"Песков сообщил, что заразился модной болезнью. Помнится, у него на шее висел какой-то супернадежный блокиратор вирусов. Дорогой, наверное.

Когда я в детский сад ходил, мне на шею зубчик чеснока вешали, от гриппа. В качестве народного средства. Эффект примерно тот же — фифти-фифти. Так что интеллектуальный уровень Пескова — примерно такой же, на уровне народных поверий 50 лет назад".

"Обильное пургоотделение в качестве симптома", — пишет Александр Вольфкович.

Юджин Кугель:

"Вот тебе, бабушка, и день отмены карантина!

Песков вместе с женой заразились коронавирусом и госпитализированы. Руки у них, наверное, грязные.

Волнуюсь — надо поручить их лучшим специалистам. Доктору Мясникову, например. Или Малышевой. Они расскажут, что коронавирус полезен для россиян, что это "чудо чудесное" — и все будет хорошо".

Телеграм-канал "Еж":

"Путин настолько старый, что из него уже Песков сыпется.

"Блокатор" от вирусов не спас от заражения коронавирусом ни самого пресс-секретаря, ни его жену Татьяну Навку".

Александр Беляевский:

"Меня терзают смутные сомнения. Сначала этот главврач, потом Мишустин, теперь Песков, потом Навка.

Всеми силами пытаются доказать необходимость бункерного сидения, мол, только так можно спасти Путина. Те, от кого реально зависит его безопасность, не болеют и судя по всему не собираются".

Телеграм-канал "Малюта Скуратов":

"Песков слег с короной, но успел признаться ТАСС, что очно контактировал с Путиным больше месяца назад.

Вот только пока верный Песков свыкался с ролью равноудаленного, в условный бункер регулярно (раз в неделю) запускали бывших. И только их:

27 апреля Путин принял бывшего своего охранника и министра МЧС Зиничева.

6 мая приходил другой бывший охранник, а ныне командующий Росгвардией Золотов.

12 мая пожаловал бывший адъютант и глава "Роснефти" Сечин.

Дальше вопросы: Почему для аудиенций с президентом сейчас годятся только верноподданные 80-го lvl? Им позволено видеть Путина каким? Почему Путин, дистанцируясь даже от Пескова, без всяких видимых предосторожностей принимает Зиничева-Золотова-Сечина и, кажется, совсем не боится от них заразиться?

Продавать ли эту историю и делать ли ее правдивой или выдуманной, Кремль решит потом. Но чтобы в будущем было из чего монтировать, все планы им нужно отснять в сегодняшних декорациях. Это и происходит. Даже интересно, какого статиста спустят в бункер четвертым".

Елена Яковлева:

"На вопрос о самочувствии Песков ответил:

"Я не располагаю такой информацией, этот вопрос нужно адресовать тем, кто знает. Мне неизвестно о каких-либо подвижках в эту сторону, у нас такая новость не проходила. Мы посмотрим, о чем идет речь"

"Если какой-либо формат двусторонней жизнедеятельности отменяется без адекватной замены, это вызывает сожаление".

Игорь Эйдман:

"Московское фентези 2020

Коронавирусные снаряды рвутся все ближе к бункеру рейхсканцелярии. Вот уже и Пескова вслед за Мишустиным зацепило. Кто следующий? Неужели сам?

Шаман из Якутска перешаманил шаманов из РПЦ, на которых буквально напал мор. Он уже, как и обещал, выгнал Путина из Кремля, загнал его в бункер. В ответ власти послали целый полк Росгвардии на штурм дома Габышева. Но им досталось только его физическое тело. Проклятье шамана витает над Москвой".

"Как будто шаман и в психушке не может колдовать. Наивные", — пишет Елена Эфрос.

Кирилл Шулика:

"6 мая шамана Александра Габышева хотели заставить сдать тест на коронавирус и поместить в обсерватор. Сегодня же не менее 20 бойцов ОМОНа штурмовали его дом, после чего шаман был помещен в психушку.

А потом стало известно, что Дмитрий Песков госпитализирован с коронавирусом.

Вот и не верь после этого".

Лиора Габриэль-Лурье:

"Шамана в России взяли штурмом и укатали в психушку. Они что, нашли главного виновного в беде? Что там их возбудило? Неужели... А что, Песков-то заболел, бедолага, а кто у него контакт первого уровня? И это шаман нашаманил?

Пусть все вылечатся, даже. Причем этому "даже" желаю лечиться долго, тщательно, лучше много лет. Любая работа может навредить, любая нагрузка".

Alexander Bumb:

"Рассказ о том, как 20 вооруженных до зубов омоновцев штурмовали дом шамана, чтобы увезти его в психушку, войдет во все хрестоматии мира".

Юлия Галямина:

"На фоне эпидемии коронавируса в Кремле так шалят нервишки, что даже шамана, который спокойно сидел у себя дома на самоизоляции, решили отправить в психбольницу. Его дом окружили и штурмовали несколько десятков бойцов ОМОНа. И все на одного шамана!

Читая эту новость, волей или неволей задумываешься, а может быть, они что-то о нем знают, чего не знаем мы? Может быть, это для защиты от шамана Песков надевал свой бейдж? Но, как стало ясно сегодня, бейдж от шамана не уберег, и тогда, от греха подальше, решили спрятать его подальше.

Но шутки шутками, а то, что происходит сейчас с человеком — очевидная несправедливость, на которую мы должны реагировать! Призываю вместе со мной потребовать #СвободуШаману".

Юлия Казакова:

"Две новости рядом:

1. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заболел коронавирусом

2. Шаман Александр Габышев вновь арестован.

(СМИ: "ОМОН взял штурмом дом якутского шамана Александра Габышева, который в прошлом году обещал изгнать из Кремля президента России Владимира Путина. Дом шамана в Якутске штурмовали не менее 20 сотрудников спецназа. С чем связано задержание, неизвестно").

Они его боятся. И, похоже, правильно делают. Давай, шаман, ЖГИ!

Да пребудет с тобой Сила! (С)

P. S. Тем не менее Александр Габышев нуждается сейчас в поддержке. Поэтому вешаю хештег:

#я_тоже_шаман".

Ольга Кортунова:

"Опять схватили Шамана Габышева. Схватили дома, где он просто сидел на карантине от вируса...

Писали, что сегодня над Москвой ночью какое-то белое зарево было, почти полярное сияние... и вот с утра пришли и схватили Шамана в Якутске?

Реально с ума совсем сдвинулись от страха и суеверий".

Телеграм-канал "Катарсис":

"Это уже что-то новое: подбросить борцу с режимом не наркотики, а коронавирус.

А может, в Кремле и правда верят, что шаман заразил Пескова и Мишустина магическим вирусом? Ну а что? После того, как его поход остановили год назад — началась пандемия коронавируса, сорвалось обнуление, а нефть достигла отрицательных значений. Совпадение? Не думаем".

Вера Афанасьева:

"Я все равно приду, Володя"

Две новости почти одновременно.

1. У пресс-секретаря президента коронавирус.

2. Шамана Габышева заковали в наручники и увезли в психиатрическую больницу.

А в штурме нищего жилища одинокого пожилого человека участвовало не менее 20 силовиков!

Ну, и кто после этого псих?

История не даст соврать — отцы народов всегда были одержимы мистическими страхами.

И да — на месте ОМОНа и сотрудников больницы я была бы поосторожнее".