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Boeing заключил с Саудовской Аравией договор на поставку 1000 ракет

  • 14.05.2020, 8:42
Boeing заключил с Саудовской Аравией договор на поставку 1000 ракет
Фото: Scott Olson/Getty Images

Общая стоимость контракта составила около 1,85 миллиарда евро.

Американский авиастроительный концерн Boeing поставит Саудовской Аравии более 1000 новых противовоздушных и противокорабельных ракет, а также проведет модернизацию ракет, приобретенных ранее. Об этом сообщили в министерстве обороны США, передает dw.com.

Общая стоимость контракта составила в пересчете около 1,85 млрд евро. Соглашения о поставке противокорабельных ракет Boeing заключил также с Бразилией, Катаром и Таиландом.

Из-за скандала с крушением двух самолетов Boeing 737 MAX концерн оказался в глубоком кризисе. В октябре 2018 года его самолет Max 8 потерпел крушение в Индонезии, в результате чего погибли 189 человек. В марте 2019 года вследствие аварии еще одного авиалайнера Boeing в Эфиопии погибли 157 человек. В декабре Boeing приостановил производство самолетов 737 Max, эксплуатация самолетов этой модели запрещена во всем мире.


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