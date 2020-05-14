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Европарламент проголосует за выделение Украине €1,2 миллиарда по ускоренной процедуре

  • 14.05.2020, 8:53
Европарламент проголосует за выделение Украине €1,2 миллиарда по ускоренной процедуре

Решение поддержали 602 депутата.

Европарламент согласовал рассмотрение по ускоренной процедуре вопроса о предоставлении финансовой помощи соседним странам для борьбы с коронавирусом.

Как сообщается на сайте Европарламента, решение поддержали 602 депутата, 80 высказались против, семеро воздержались.

Вопрос включен в повестку дня заседания, которое состоится 15 мая (голосование состоится в период между 9.30 и 10.45).

Как отмечает агентство "Интерфакс-Украина", результаты голосования будут доступны вечером, так как большинство депутатов будут голосовать дистанционно из-за эпидемии коронавируса.

О намерении выделить Украине €1,2 млрд на борьбу с коронавирусом Еврокомиссия объявила 22 апреля.

Так, помощь от ЕС в размере в €3 млрд получат 10 стран. Более трети от общего объема помощи – €1,2 млрд – получит Украина. Кроме того, Евросоюз предоставит €600 млн Тунису, €250 млн – Боснии и Герцеговине, €200 млн – Иордании, €180 млн – Албании, €160 млн – Северной Македонии, €150 млн – Грузии. По €100 млн получат Косово и Молдова, Черногория – €60 млн.

После одобрения Европарламентом решение должен утвердить Европейский совет.

В Офисе президента Украины заявляли, что первый транш Украина может получить сразу после вступления решения в силу, второй – после выполнения согласованного с Евросоюзом перечня индикаторов "уже в четвертом квартале 2020-го или первой половине 2021 года".


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