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Австралийские кардиологи доказали пользу раннего пробуждения

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  • 14.05.2020, 8:59
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Австралийские кардиологи доказали пользу раннего пробуждения

Ученые назвали оптимальную продолжительность сна.

Австралийские кардиологи выяснили, что длительный сон не только позволяет потратить время впустую, но и провоцирует развитие целого ряда заболеваний, пишет cursorinfo.co.il.

Переизбыток сна, по данным австралийских ученых, чреват болезнями сердечно-сосудистой системы — от гипертонии до внезапной остановки сердца.

Ученые считают, что сон продолжительностью от 8 до 9 часов увеличивает риск смерти на 5−10 процентов. Сон на протяжении 10 и более часов увеличивает риск преждевременной смерти на 41 процент.

При этом специалисты заявляют, что особо опасным для людей среднего возраста является дневной сон — во время отдыха днем головной мозг сначала погружается в состояние покоя, а затем «заводится» снова, что может спровоцировать нарушения циркадных ритмов. Конечным пунктом назначения при этом могут стать бессонница и проблемы с нервной системой.

Напомним, по данным британских исследователей, человек должен спать в сутки примерно 9 часов и 10 минут. Этого достаточно для восстановления сил и после пробуждения человек будет хорошо выглядеть. Также было установлено, оптимальное время для отхода ко сну — это 21:45 минут. Оптимальное время пробуждения — около семи утра.


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