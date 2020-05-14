20-летний минчанин с коронавирусом: Больница забита, только за день привезли 40 человек 4 14.05.2020, 9:03

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Иллюстрационное фото

В столичных клиниках наступает коллапс.

20-летний минчанин, у которого коронавирус, лежит в 6-й городской клинической больнице Минска вместе со своим отцом, сообщает телеграм-канал «Баста».

Неделю назад он писал, что им пришлось ждать, пока их госпитализируют, так как «больница была забита». Вчера, по его словам, только за один день доставили около 40 пациентов.

«Только на нашем этаже – плюс пять за вечер», - пишет минчанин.

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