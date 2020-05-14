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Паралич Путина

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  • Виктор Шендерович
  • 14.05.2020, 9:08
  • 3,720
Паралич Путина
ВИКТОР ШЕНДЕРОВИЧ

В России сейчас происходит рукотворная катастрофа.

Приоритет работы президента — жизнь и здоровье россиян. Он никогда не скрывал это и в драматических ситуациях всякий раз повторял твердым голосом: «Главное — спасти жизни людей!»

Поэтому в Норд-Осте заложников умерщвляли газом, не дав медикам формулы антидота. Поэтому в Беслане Масхадову не позволили начать переговоры с террористами — и второпях стреляли потом из огнеметов по заминированной школе, полной детей. Поэтому врали стране, что на Курске не осталось живых моряков и не дали норвежцам прийти им на помощь.

Вот и сегодня главное для Путина — жизнь и здоровье россиян. Поэтому посреди нарастающей пандемии его администрация в разы занижает число погибших, и симулирует контроль над ситуацией, и отпускает ее на смертельный самотек, чтобы провести-таки свое воровское голосование за «обнуление» и окопаться у власти на новые 16 лет.

Россиян, во имя этой новой узурпации, погибнет гораздо больше, чем на Курске, в Норд-Осте и Беслане вместе взятых, — те смертельные рубежи Путин уже превысил своим десятидневным административным параличом посреди пандемии, бездарными «каникулами» и рукотворной катастрофой здравоохранения и социальной сферы.

Полторы тысячи «неучтенных» умерших — только в Москве, и только за апрель. В какой еще столице, какой страны, такое сошло бы с рук? (Северную Корею с Беларусью не предлагать). Россия даже не навела глаза на резкость…

«Путин всех переиграл?» О да. Он давно смел фигуры с доски, объявил себя чемпионом и переломал тех, кто отказывается оказывать ему чемпионские почести. Россия уже заплатила драматическую цену за это уголовное «чемпионство» — и продолжает ее платить. «И тем больней, чем дольше», как сказано в стихотворении Окуджавы о том, как погибают царства…

Виктор Шендерович, «Фейсбук»


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