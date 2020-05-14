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Половина сотрудников Гомельской областной клинической больницы заболели COVID-19

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  • 14.05.2020, 9:28
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Половина сотрудников Гомельской областной клинической больницы заболели COVID-19

Есть очень тяжелые случаи.

Половина сотрудников Гомельской областной клинической больницы имеют положительный тест на Covid-19. Средств защиты врачам не хватает, сообщает телеграм-канал «Баста».

«Хотелось бы рассказать правду о Гомельской областной клинической больнице по улице Братьев Лизюковых, 5, рассказать, что от нас пытаются скрыть, - пишет один из врачей, работающих в больнице. - Половина сотрудников имеет положительный результат теста на Covid-19. Часть из них находится на домашней самоизоляции, а другая часть на стационаре в больницах. Есть очень тяжелые случаи. Главная причина - отсутствие своевременной помощи с средствами защиты для медперсонала. Количество дезинфицирующих средств ограничено, защиту врачам не выдают в полном объеме.

Перед приездом министра здравоохранения выдали один одноразовый халат, три одноразовые маски и три шапочки под роспись! Остальную защиту сотрудники были вынуждены приобрести самостоятельно.

Что касается оплаты труда медработников, то руководство игнорирует указ №131 «О материальном стимулировании работников здравоохранения», который предусматривает установление ежемесячной надбавки за работу в условиях, связанных с инфекциями. Санитарный врач и главный врач разработали свою систему оплаты.

В Гомельской областной клинической больнице творится беспредел, руководство в такое ответственное время отошло в сторону, пустив все на самотёк. Надеюсь, что с помощью наших граждан и вышестоящего руководства мы сможем выжить и достойно пройти пандемию, как сделали это некоторые страны».

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