Handelsblatt: Россия и Иран ведут между собой войну в Сирии 1 14.05.2020, 9:34

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Ситуация обострилась из-за противоречий внутри клана Асада.

Разлад между членами клана Асада может вызвать большие перекосы в структуре власти сирийского государства. Рами Махлуф, миллиардер, кузен сирийского президента Башара Асада, в нескольких видео в Фейсбуке осторожно пригрозил главе государства. Намечается борьба за власть в Дамаске, которая в будущем может привести к существенным последствиям для страны, пишет немецкое издание Handelsblatt (перевод - inosmi.ru).

Махлуф контролирует большую часть сирийской экономики. А оккупационная держава Россия, как и Иран, хочет получить большую ее часть в качестве компенсации за военную операцию прошедших лет. Семейный разлад — только часть более масштабного конфликта интересов, который простирается до Москвы и Тегерана.

Видео, которое Махлуф опубликовал на своей странице в Фейсбуке, похоже на признание вины измученного человека. Государство требует от его компании Syriatel уплаты налогов в размере 120 миллионов долларов. «Но я же всегда платил налоги! — заверяет Махлуф в видео и прямо умоляет своего кузена Асада: — Господин президент, прошу вас, это правда!»

Во втором видео он говорит, что спецслужбы никогда не станут вести расследование против него, и заявляет: «Если мы будем продолжать в том же духе, ситуация для страны будет сложной». Осторожная угроза — вероятно, скорее даже знак, что расстановка сил в Сирии в скором времени может измениться.

Считается, что вокруг кузена Асада Махлуфа сконцентрирована репрессивная политика против повстанцев. Во властных кругах в Дамаске он уже давно выступал за жесткое подавление поначалу мирных протестов, отмечают политологи. Миллиардер финансировал ряд военных формирований, в том числе из Ирана, чтобы подавить восстания в разных частях страны. Позднее Тегеран получил лицензию на услуги телефонной связи в Сирии — от компании Махлуфа Syriatel.

Противоречивые сигналы из Москвы

Иранцы превратили Сирию в свой золотой рудник. Для оккупационной державы России это веская причина, чтобы и для себя требовать куска пирога побольше. В Сирии Россия и Иран ведут экономическую войну. Так, Москва смогла получить части сирийского производства фосфатных пород, оттеснив из этой сферы иранцев.

Сирия слишком бедна, чтобы даже частично взять на себя расходы российской военной операции. Москва может попытаться обратиться к средствам Махлуфа. Таким образом Россия могла бы компенсировать хотя бы часть военных расходов.

Меры сирийского государства против Махлуфа — знак того, что Дамаск определенно сражается на стороне России. Или был вынужден так действовать. Еще в конце апреля сирийские власти арестовали суда компаний Махлуфа, пришедшие из Египта. Якобы на них были обнаружены наркотики.

Сирийская война продолжается уже девять лет — намного дольше, чем Вторая мировая война. Сотни тысяч сирийцев за это время погибли, миллионы стали беженцами внутри Сирии и за рубежом. Прежде всего Россия обеспечила Асаду политическое выживание в ходе массированной военной компании, продолжающейся с осени 2015 года. Москва инвестировала в это миллиарды и теперь более или менее публично требует компенсацию.

Из Кремля в последнее время поступают противоречивые сигналы в адрес Асада. СМИ, принадлежащее близкому к Кремлю олигарху Евгению Пригожину, недавно опубликовало материал с резкой критикой в адрес сирийского президента. Он был охарактеризован как «слабый» и «неспособный». Кроме того, обнародованы данные так называемого опроса ультраконсервативного московского Фонда защиты национальных ценностей, который зафиксировал резкое падение рейтинга Асада.

На предстоящих в 2021 году президентских выборах ему отдали бы голоса лишь немногим более 30% сирийцев. Однако материалы вскоре исчезли. Было заявлено о хакерской атаке. Вероятно, за этим стоят турецкие спецслужбы, сказали в Москве.

Но не все так просто. О растущей коррупции в Сирии сейчас пишут и другие российские СМИ. Тон здесь задают глава московской платформы сирийской оппозиции Кадри Джамиль, а также бывший российский посол в Дамаске Александр Аксененок. В центре критики снова и снова появляется клан Асада вместе с впавшим сейчас в немилость в Дамаске Рами Махлуфом.

«Основной элемент ближневосточной политики Тегерана»

Сообщения об информационном обмене между Асадом и Путиным, напротив, полностью исчезли из СМИ. Последняя новость о телефонных разговорах датируется 20 марта. При этом ранее такие сообщения были частью повестки дня, в том числе чтобы задокументировать влияние Кремля на Дамаск.

И Иран присутствует в Сирии с 2013 года, сначала при помощи собственной армии в борьбе с «Исламским государством»*, а позднее в основном при помощи военных формирований, чтобы подавлять небольшие восстания и обустроить собственное теплое местечко в стране. «В военном плане Иран не покинет Сирию», — уверен бывший глава израильской военной разведки Амос Ядлин. Сирия — важная арабская страна, имея выход к Средиземному морю, она является «основным элементом ближневосточной политики Тегерана».

Недавно Израиль на северо-западе Сирии атаковал иранские позиции. Тем самым Иерусалим хотел показать россиянам, что Израиль не принимает иранскую деятельность в Сирии, считает Ядлин, ныне исполнительный директор Института исследований национальной безопасности в Тель-Авиве. Израильское правительство хочет дать понять Дамаску и прежде всего Москве, что о восстановлении разрушенной сирийской инфраструктуры не стоит и думать, пока Тегеран в Сирии наращивает вооружения и угрожает Израилю.

Асад сам публично не высказывается на эти темы. Ясно, что его собственное пространство для маневров уменьшается день ото дня. Россия с большим отрывом является крупнейшим гарантом его политического выживания. Действия Асада против собственного кузена могут быть лишь началом, чтобы подтвердить приверженность помощникам в Кремле.