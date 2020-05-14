«Даже и не знаю, какими словами это описать»: светлогорец с COVID-19 рассказал о симптомах болезни 14.05.2020, 9:48

3,565

Больше всего волновало, не заразится ли семья и трое детей.

Сейчас работник ОАО «СветлогорскХимволокно» Валентин чувствует себя хорошо, так, как и до болезни. Из гомельской больницы мужчину выписали еще 24 апреля, сразу же после полученных двух отрицательных тестов на коронавирусную инфекцию. На больничной койке в Гомеле он провел 17 дней, пишут «Светлагорскiя навiны».

В начале было…

— Сам того не подозревая, стал контактом первого уровня, — говорит Валентин. — Неожиданный звонок застал на работе, голос на том конце провода просил не покидать рабочее место, ведь за мной уже отправили карету скорой.

В Гомеле мужчине сделали тест на коронавирус, результат оказался положительным.

— Признаться, сперва думал, что не заболел, — продолжает собеседник. — Хотя на тот момент уже ощущал боли в спине, поднялась температура 37-37,5. Предполагал, что начинается сезонная простуда. Больше никаких симп-томов у меня не было: не першило в горле, не было одышки. Как сейчас помню, узнал о результатах анализов под вечер, на часах было 22.00. Даже и не знаю, какими словами описать то, что я почувствовал... Боялся за родных, ведь моя семья стала контактом первого уровня, а у меня трое детей, младшему ребенку 3,5 года. Заразятся ли они? Этот вопрос волновал больше других.

На утро следующего дня сотрудники санэпидемслужбы выяснили круг общения Валентина, контактами первого уровня стали жена и дети, теща, тесть и мама. Всей семье пришлось на 14 дней остаться дома на самоизоляции. Забегая наперед, отмечу, что все тесты, которые сделали контактным лицам, к счастью, оказались отрицательными. Жизнь и здоровье семьи — вне опасности.

— Не знаю, что было сложнее: ждать результаты тестов или слышать голоса детей по телефону, которые на две недели стали «заложниками» четырех стен, — размышляет Валентин. — Всем в этой ситуации было непросто. Спасибо куму, который привозил еду моей семье и оставлял пакеты с продуктами под входными дверями. Сам же я с 8 по 24 апреля был под наблюдением гомельских медиков. Второй и третий тесты взяли ровно через две недели. После двух отрицательных результатов исследования меня выписали. Врачи не утверждают, но надеются, что те, кто уже переболел вирусом, снова не заразятся. Хочется верить, что не подхвачу коронавирус еще раз.

А у нас во дворе

Как и во многих новостройках, жилой дом Валентина оборудован камерами видеонаблюдения, доступ есть у всех жильцов. Для обсуждения вопросов специально создана группа в Вайбере.

— И вот однажды в чат приходит сообщение с фотографией, на которой запечатлены люди в защитных одеждах (дезинфекторы), которые собираются обрабатывать подъезд, — вспоминает мужчина. — Комментарии под снимком давали понять, что соседи обеспокоены происходящим. Посовещавшись с женой, в чате написал: являюсь контактом первого уровня, с подтвержденной коронавирусной инфекцией нахожусь в больнице, а семья на самоизоляции осталась в квартире. После записи в мессенджере наступило затишье. Несколько человек сразу откликнулись со словами поддержки и даже хотели оказать посильную помощь жене и детям, за что им благодарен. Люди старались морально поддержать.

Спасибо медикам

— Но в большей степени поддержка и помощь исходила от самих медиков. И мне, пациенту, несомненно, верилось в то, что все будет хорошо, — подчеркивает мужчина. — Помню, что из Светлогорска на скорой с нами ехал молодой мужчина, не знаю, кто он: врач или фельдшер. В машине медик сидел в маске, перчатках, в полной защитной экипировке и был абсолютно спокоен. Его состояние передалось и мне, несмотря на то, что сам находился в полном неведении, ведь с таким вирусом весь мир столкнулся впервые. А еще своим терпением поразила женщина-врач в инфекционной больнице Гомеля. Она простыми словами объясняла, как протекает болезнь, какого лечения нужно придерживаться каждому пациенту в палате. Понимаю, как тяжело ей было не только морально отвечать на одни и те же вопросы пациентов, но и физически. Ведь чтобы врачу зайти в палату к пациентам с коронавирусной инфекцией, так скажем, из чистой зоны попасть в грязную, нужно облачиться в экипировку: халат, бахилы, очки, маски, перчатки. В этой защитной амуниции жарко, в маске трудно дышать, в перчатках потеют руки. Но она спокойно спрашивала: «Что еще вас интересует?». И в очередной раз разъясняла все заново.

Бесспорно, последние месяцы напряженные, особенно у всех медицинских работников без исключения. Врачи, медсестры, санитарки, несомненно, герои нашего времени, ведь каждый день, рискуя своим здоровьем, они по-прежнему помогают пациентам в борьбе с коронавирусной инфекцией. На их плечах сейчас огромный груз ответственности, в поединке с COVID-19 они — на стороне жизни и здоровья. Спасибо всем медицинским работникам вместе и каждому в отдельности за самоотверженный труд и верность профессии!