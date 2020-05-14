Трамп готов рассмотреть введение санкций против Китая 5 14.05.2020, 9:50

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ДОНАЛЬД ТРАМП

ФОТО: REUTERS

Президент США отреагировал на законопроект Сената.

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть введение санкций против Китая за отказ сотрудничать в расследовании причин распространения коронавируса.

Об этом он сказал на брифинге в Белом доме, комментируя внесенный сенатором-республиканцем Линдси Грэмом законопроект, сообщает nv.ua.

«Я буду готов рассмотреть это», — отметил Трамп.

Законопроект сенатора Грэма предусматривает возможность ввести санкции, если Китай откажется предоставить в течение 60 дней все необходимые сведения для расследования, которое ведется США, их союзниками или структурами ООН.

Кроме того, китайские власти должны закрыть рынки, где продают диких животных, и освободить задержанных в Гонконге активистов.

В противном случае США могут замораживать китайские активы, вводить запрет на въезд для китайских официальных лиц, а также запрещать американским финансовым институтам выдавать кредиты и страховать китайские предприятия.

3 мая государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что существует «огромное» количество доказательств того, что источником коронавируса COVID-19 является Уханьский институт вирусологии.

Однако впоследствии он сообщил, что на данном этапе нет «полной уверенности» в том, что коронавирус происходит из китайской лаборатории.

Кроме того, британская газета The Daily Telegraph опубликовала доклад, в котором говорится, что власти Китая в течение длительного времени скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в Ухане. К такому выводу пришли разведки пяти западных стран.