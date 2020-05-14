Курсанты академии МВД рассказали, как их «косит» коронавирус 12 14.05.2020, 9:53

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Уровень заболеваемости очень высокий.

Курсанты Академии МВД Республики Беларусь пишут о "высоком уровне заболеваемости" Covid-19 в учреждении. Выход за пределы корпусов Академии запрещен, занятия не проводятся, сообщает телеграм-канал "Баста".

"Вместо того что бы нас отпустить домой в связи с высоким уровнем заболеваемостью Сovid-19, нас держат закрытыми в Академии МВД Республики Беларусь. Пары не проводятся, выход за пределы академии запрещен. Чем мы занимаемся тут - непонятно. На фото курсанты одного из первых курсов наводят порядок в помещениях. Кормят ужасно просто", - пишет один из учащихся.

Ранее информацию о большом количестве заболевших в Академии МВД подтвердили родители нескольких курсантов, с которыми мы связались через соцсети.

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