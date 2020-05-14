Самообнуление Путина и России проходит успешно 1 Игорь Яковенко

14.05.2020, 9:58

2,321

ИГОРЬ ЯКОВЕНКО

Фото: day.kiev.ua

Бункер правителя превратился в «черную дыру».

Год 2020-й от Рождества Христова для Владимира Путина обещал стать годом величайшего триумфа. Вспомним его план мирового господства, состоящий из трех пунктов: установление его вечного и абсолютного самодержавия в результате всенародного голосования по поправкам в Конституцию, праздник победобесия, на котором Путин планировал предстать единоличным победителем во Второй мировой войне, для чего собирал на подтанцовку мировых лидеров (частично могло получиться), и, наконец, "Ялта-2" в форме сбора глав государств – членов Совета безопасности, в ходе которого Путин планировать поделить мир на сферы влияния.

Вероятность осуществления первого пункта плана была равна 100%, второй пункт полностью, конечно, реализовать было проблематично, но, если удалось бы затащить Макрона, то остальное можно было бы заполнить пиаром, а в качестве массовки мировых лидеров представить Додона и Земана. Третий пункт не вытанцовывался ни в каком варианте, но великая сила пиара могла бы превратить в "Ялту-2" любой междусобойчик с главами государств СНГ или с лидерами стран Африки. Так что шансы стать владычицей морской", хотя бы в пространстве русскоязычных медиа, у Путина были. Но тут…

Последнее совещание с главами субъектов и членами правительства от 11.05.2020 подвело итог тому, что происходило за последние четыре месяца. Самодержавный диктатор, сконцетрировавший в своих руках абсолютную, ничем не ограниченную власть, превратился в жалкого клоуна, несущего несусветную чушь, на которую нет никакого смысла реагировать, поскольку никакого реального содержания эта чушь в себе не несет.

Если все конкретные решения по режиму борьбы с пандемией должны принимать губернаторы, зачем тогда этот обнуленыш надувает щеки и вещает из бункера о прекращении периода "нерабочих дней"? На примере Москвы мы видим, что Собянин в разгар "нерабочих дней" запустил работу строек и промышленных предприятий. В других регионах власти поступают точно таким же образом.

Бункер Путина превратился в "черную дыру", из которой не поступают наружу никакие управленческие решения. Реально самодержавный диктатор Путин практически ничем в стране не управляет. А если и пытается чем-то руководить, то его уже никто не слушается. Это видно на примере отказа губернаторов выплатить обещанные Путиным надбавки медикам.

На этом фоне до циклопических размеров выросла власть столичного гауляйтера. Собянин сегодня – это закрытые парки, на входах в которые стоят нацгвардейцы, это спровоцировавшая взрыв эпидемии давка в метро, это контроль всего, бесконечные предписания-предписания-предписания и штрафы-штрафы-штрафы, это продажа в метро масок с торговой наценкой в 1800% и перчаток с торговой наценкой в 450% при штрафе за их отсутствие в метро или такси в 5 тысяч рублей, а в магазине – 4 тысячи рублей, это бесконечные плитка-бордюры-стройки в разгар пандемии, это произвол полиции и т.д.

У Собянина в Москве сейчас реально ничем не ограниченная власть. Как у Кадырова в Чечне. В принципе такая же ситуация и во всех остальных регионах. Просто 20-летняя зачистка регионального политического поля привела к тому, что во главе субъектов федерации стоят люди, которые привыкли исполнять команды, а сейчас, в отсутствие внятных команд, просто не знают, что им делать с внезапно свалившейся им на голову псевдо "федерализацией" страны.

Ельцину уже 30 лет вспоминают проклятиями сказанную им 6.08.1990 фразу: "берите суверенитета, сколько сможете проглотить". Путин, естественно, ничего похожего произнести не в состоянии, он просто с того момента, как понял, что пандемия – это серьезно, утратил способность к членораздельной речи и всякий раз, когда он обращается к поднадзорной популяции, из его рта вылетает все тот же "абырвалг! абырвалг!".

Власть Путина все 20 лет его диктатуры держалась на контроле силовиков, денег и телевизора. Все эти три главные скрепы, на которых все эти годы опирался его трон, остались при нем, но они уже не работают.

Силовики, несмотря на федеральную подчиненность все больше прибиваются к местным властям и беспредельничают с их ведома и под их покровительством. В Красноярске в ночь на 22.04.2020 преступник изнасиловал двух девушек, был задержан, ему предъявлено обвинение. Одновременно девушкам было предъявлено обвинение в том, что в момент изнасилования они не соблюдали режим самоизоляции, а потому должны быть подвергнуты штрафу.

Судебной вертикали в стране в данный момент нет, силовая вертикаль тоже, как свечка, оплыла вниз. Вся сила ушла под местное начальство. Телевизор врет из последних сил, но над соловьевыми-киселевыми смеются даже члены их фан-клубов.

Все деньги все еще под Путиным, но, поскольку все уже понимают, что он никому ничего не даст, кроме Сечина, и еще, возможно, одного-двух своих подельников, то этих денег как бы и нет. Ксения Собчак совершенно справедливо заметила Навальному, который набрался наглости предлагать Путину раздать людям деньги из Стабфонда: "Это же не ваш Стабфонд". И эту истину – что не только Стабфонд, но и вся доходная часть бюджета является личной собственностью Путина – признают все солидные акторы политического поля, оставляя попытки призвать Путина поделиться - Навальному, яблочникам и прочей несистемной оппозиции. В этой ситуации средства Стабфонда в каком-то смысле перестают быть деньгами, капиталом и превращаются в сокровище, а сам Путин – в никому не нужного и малоинтересного Кащея, который "над златом чахнет".

Наблюдая последние выступления Путина из бункера, нельзя не отметить разительную перемену в облике и стилистике "нацлидера". Вместо брутального мачо – тихий ласковый старичок. Куда-то исчезли желвачки, ранее свидетельствовавшие о крутом нраве, ни тебе "авторучку верните", ни тебе "замучаетесь пыль глотать", не говоря уже о так полюбившемся россиянам "мочении в сортире". Неизбежен вопль: "граждане, царь ненастоящий! Вместо Владимира Грозного нам какого-то управдома Буншу подсовывают!".

Показанное населению совещание Путина из бункера длилось 1 час, 3 минуты, 34 секунды. За это время Путин ни с кого не спросил за плохую работу, ни одному из восьми десятков губернаторов и многочисленных министров не задал ни единого вопроса. И вообще, в стране черти что творится, а где посадки?

Под "черти что" я имею в виду вот что:

Россия - единственная страна в мире, которая в результате полуторамесячной самоизоляции добилась РОСТА ежедневных заражений в 40 раз. В Италии после 1,5 месяцев карантина - падение в 6 раз. В Германии - падение в 10 раз. В Израиле - падение в 20 раз.

Будучи позже других стран накрыта пандемией, путинская Россия профукала эту фору, прежде всего, потому что Путин никак не мог отказаться от своего плана покорения планеты и все хотел 22 апреля провести голосование, 9 мая – парад, ну, а потом и "Ялту – 2". Угодливые холуи ему подыгрывали, профессиональный лжец "доктор" Мясников ни разу не покраснев врал с экрана телевизора, что в России все закончится к середине апреля (прямо как на заказ: Covid-19 ведь не дурак мешать планам Путина!) поэтому не надо вводить никаких специальных мер и паниковать по пустякам, а надо готовиться к главному и по-настоящему важному событию – голосованию по поправкам к Конституции.

В голове у Путина по-прежнему все тот же план: голосование и победобесие. С "Ялтой-2" в этом году, видимо, не получится, но это не к спеху. Поэтому путинская Россия, которая по числу зараженных вышла на второе место в мире, и вновь, как в те времена, когда она была Советским Союзом, пытается хотя бы по этому показателю догнать и перегнать США, – именно в этот момент Путин объявляет курс на возвращение к обычной жизни.

Правда, поскольку на его бессвязное бормотание из бункера никто уже не обращает внимания, Собянин продолжает ужесточать пропускной режим, запрещает гулять на свежем воздухе, заниматься спортом, одним словом, всячески пытается подорвать здоровье граждан, окончательно убить их иммунитет для того, чтобы вторая волна пандемии, которую некоторые эпидемиологи прогнозируют осенью, поубивала бы людей намного больше, чем первая.

Его можно понять. Собянин, как известно, очень не любит москвичей. Испытывает к ним острую неприязнь на физиологическом уровне. Ему намного комфортнее иметь дело с трудовыми мигрантами, причем, желательно из Центральной Азии. Причина понятна: готовы работать на любых условиях, права не качают, в силу абсолютной зависимости от начальства могут в любой момент поддержать любую начальственную затею, в том числе самую безумную. Собянинская ставка на трудовых мигрантов из Центральной Азии привела к тому, что сейчас Московский метрополитен заговорил на кырзызском, казахском, узбекском и таджикском языках. Вот, например, объявление на кыргызском:

Идеал Собянина – Москва, в которой нет ни одного москвича, а население столицы состоит из миллионов трудовых мигрантов, которые целыми днями строят дома, перекладывают плитку и бордюры и беспрекословно подчиняются командам начальства. Правда, боюсь, что, будучи реализованной, эта мечта может сильно огорчить Сергея Семеновича. Поскольку, зная, например, склонность тех же кыргызов устраивать революции, можно предположить, что, если они поймут, что они тут надолго, а не на пару сезонов, эти потомки воинственных и отважных кочевников вполне в состоянии вытряхнуть Собянина из его офиса и устроить ему веселую жизнь…

Вернемся к обитателю бункера. Понятно, что "нацлидер", превратившись из Владимира Грозного в управдома Буншу, не утратил природной кровожадности. Надо сказать, что Бунша в роли царя был бы чудовищем похлеще Грозного. Росгвардия закупает гранаты и прочие орудия убийства, как для мировой войны, Госдума принимает законы, позволяющие голосовать по почте, а также запрещающие избираться всем, кто имел судимость за брошенный стаканчик и ушибленное плечико мордоворота с дубинкой и в доспехах. Так что с репрессивной сутью путинского фашистского режима все в порядке – она никуда не делась. Нечто важное произошло с вертикалью: Путин ее пока спрятал, втянул к себе в бункер. И один из главных политических вопросов постпандемийного существования России – сможет ли Путин в полной мере отрастить скукоженную за время пандемии вертикаль.

На самом деле в стране, где нет права, этот несколько абстрактный вопрос сводится к очень простому и крайне практическому: может ли Путин снять с должности Собянина и/или арестовать его? Вот произвести подобную операцию с Кадыровым Путин не может. Об этом знают все: и Путин, и Кадыров, и Песков, и даже Мишустину теперь объяснили. Это понятно. А вот Собянина может? Скорее всего, да. Сегодня. А что будет после пандемии? Да если еще вторая волна нахлынет. Кто тогда услышит команды из бункера?

Далеко не факт, что малюсенький кусочек рибонуклеиновой кислоты с гордым именем коронавирус сможет доделать ту историческую работу по развалу Российской империи, которая была не доделана в 1917 и 1990 годах. Но такой шанс есть…

Игорь Яковенко blogspot.com