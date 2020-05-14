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«Отмените экзамены и выпускные»

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  • 14.05.2020, 10:13
  • 2,378
«Отмените экзамены и выпускные»

Белоруска-мама 11-классника просит прекратить эксперименты над школой.

В России ради здоровья детей переносят ЕГЭ, а у 9-классников отменяют экзамены. В Беларуси школьники продолжают учиться, нет решений об отмене экзаменов и переносе ЦТ, пока открыт вопрос с выпускными. Многие родители удивлены тому, что происходит. Мама 11-классника и бывшая учительница Анны Грановской высказала свое мнение, пишет rebenok.by.

Что может чувствовать космонавт в открытом космосе, у которого не работают кнопки движения и кнопка SOS? Примерно так себя ощущаю я и родители детей школьного возраста на протяжении февраля-мая этого года. И думаю, аналогичные чувства испытывают учителя.

Те люди, у которых в руках была возможность наладить связь и стабилизировать положение, к сожалению, то молчали, то принимали решения, которые потом же и отменяли.

Их очень много, околопосреднических звеньев чиновников: управления образования, отделы образования, методические объединения, Министерство образования, ответственные за образование в исполкомах и правительстве. Их так много, что порой сложно было понять, кто и что велел, кто и какие решения принимал.

Сначала нас до последнего держали в неведении по поводу окончания каникул. Решения о том, будут ли учиться дети на следующей неделе, принимались накануне в пятницу или субботу. И такие «качели» продолжились.

— К дистанционному обучению готовы 85% учителей, заявили чиновники в апреле. Срочно всем зарегистрироваться на платформе, одобренной Министерством Образования. Нет, у нас нет дистанционного образования, поэтому мы будем соблюдать букву закона.

— С 20 апреля дети должны идти в школу. Не важно, что прирост больных идет в геометрической прогрессии. Но можете и не идти.

— Вот вам 1 мая учебно-рабочий день в школах, провести открытые уроки, детей — в нарядные одежды. Но можете и не идти. День вроде как рабочий, но учителям его не оплатят по повышенному тарифу, так как официально день нерабочий, но так уж и быть, поставят поддерживающие занятия, что еще дешевле, чем оплата урока.

— Но с 4 мая чтобы всем быть как штык! Но можно и не идти, если не хотите.

— «Энки» в журналах не ставить, но надо все-таки поставить.

— Оценки выставить по четырем четвертям, где суммируем три и делим на 4. Нет, все-таки делим на 3.

— Тех, кто остался дома по заявлению родителей, аттестовать за 4 четверть нельзя. Не важно, что в течение четверти ребята наладили связь с учителями и продолжали учиться. Точнее аттестовать все-таки можно, если дети будут приходить на консультации в субботу и на дополнительные уроки.

— И не забыть пожурить тех учителей, которые противозаконно продолжают дистанционное обучение.

Детям и учителям обрезали крылья

Мой сын оканчивает 11 класс, и я могу с уверенностью говорить, что дети — это дети, даже если они без пяти минут выпускники. Поэтому, конечно, все радовались, что каникулы продлеваются, что можно дома прямо с дивана получать знания. Можно самим осваивать новые платформы и почувствовать новые возможности технического прогресса, как в фильмах про будущее. Это очень окрыляло. Среди учителей также были те, кто принял вызов времени: искали учебные видео, создавали свои уроки.

И мне ужасно обидно, что была упущена такая возможность поддержать инициативных учителей и учеников. Все ушли в подполье, потихоньку передавая задания, также втихаря их проверяя. Как будто если учишься не по одобренному плану, то становишься нарушителем закона.

Родительский ответ на эту ситуацию был отражен в петиции за отставку министра Карпенко. Сейчас это требование набрало больше 5 000 голосов.

Учителя написали открытое интеллигентное письмо с конкретными предложениями, с просьбой, чтобы их услышали. Но пресс-служба, вместо того чтобы разделить беспокойство и озабоченность родителей и учителей, опубликовала ответ в стиле «у кого-то много времени? Кто-то слишком почувствовал себя уверенно?».

В общем, диалога у общества и министерства не получилось. Детей защищают сами родители.

Но некоторых решений нам все же не хватает

Если до сих пор неясно, что нужно делать со школами, то я предлагаю простую пошаговую инструкцию:

1. Объявить школьникам об окончании учебного года. Выставить отметки за 3 четверти в пользу учащегося (за исключением выпускных классов). Порекомендовать список книг на лето. Ориентировать родителей на то, что посещать школу нужно в крайнем случае.

2. Учителей отправить домой на самоизоляцию с сохранением зарплаты. Нам важнее люди! Учителей и так не хватает. Право граждан на обеспечение здоровых и безопасных условий труда в Беларуси законодательно закреплено в Конституции и в Трудовом кодексе. В сложившейся ситуации куда более разумно было отпустить учителей в отпуск.

3. По просьбам родителей, которым не с кем оставить детей, организовать микрогруппы по примеру школьных лагерей. Занять освободившиеся кабинеты (по 5-6 детей).

4. В выпускных классах итоговые оценки выставить также за три четверти в пользу учащегося. Но при наличии желания и индивидуальных работ аттестовать детей за 4 четверти, чтобы они могли исправить отметки.

5. Экзамены отменить. Аттестаты заполнить на основании решения комиссий из учителей, преподающих в этом классе.

6. Продумать безопасную систему поступления. Рассмотреть альтернативные решения, которые будут использовать страны-соседки. Привлечь общественное обсуждение через гугл-форму. Обработать предложения. Найти выход.

7. Организовать службу информационной поддержки для поступающих: по правилам, изменениям, статистике по случаям заболевания в учебных заведениях — все-все, что может волновать абитуриентов.

8. Отменить выпускные. Вручить аттестаты на улице при соблюдении безопасной дистанции. Сохранить жизнь и здоровье людей важнее торжества. Это приоритет.

Как мама и бывший учитель я очень прошу принять разумные решения, взвесить все доводы, спросить учителей и родителей, как поступить лучше. В противном случае к осени мы получим отток учителей из школы. Все последние решения были не про заботу о людях, не про поддержку и снятие стресса, не про победу здравого смысла.

Но всегда есть шанс хотя бы напоследок услышать «спасибо». Давайте попробуем сберечь нервы и здоровье детям, учителям, родителям.


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