закрыть
14 мая 2020, четверг, 11:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Астрономы раскрыли тайну большого красного пятна на Юпитере

3
  • 14.05.2020, 10:01
  • 1,671
Астрономы раскрыли тайну большого красного пятна на Юпитере

Исследователи подвели итог трехлетних наблюдений.

Астрономы подвели итоги трехлетней наблюдательной кампании по изучению атмосферы Юпитера. Один из выводов, который удалось сделать, заключается в том, что темные области в знаменитом Большом Красном Пятне являются провалами в облачных слоях, а не отдельными темными облаками, пишет lenta.ua.

Это стало очевидно при сравнении изображений, полученных при помощи инфракрасного и оптического телескопов. Темные области на оптическом снимке соответствовали ярким областям на ИК изображении.

Также ученые выяснили, что наиболее частые вспышки молний в атмосфере Юпитера связаны с облаками водяного пара в глубине крупных циклонических филаментарных вихрей. В них возникают благоприятные условия для протекания процессов влажной конвекции, которые являются ключевыми в образовании гроз.


популярное за неделю

Мнение

Всю правду о коронавирусе в Беларуси вы сможете узнать только на сайте «Хартия’97»
Всю правду о коронавирусе в Беларуси вы сможете узнать только на сайте «Хартия’97» Редакция
Узурпатор хочет заразить как можно больше людей
Узурпатор хочет заразить как можно больше людей Андрей Санников
Новая Хатынь
Новая Хатынь Дмитрий Растаев
Бессилие Кремля
Бессилие Кремля Лилия Шевцова