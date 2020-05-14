Астрономы раскрыли тайну большого красного пятна на Юпитере 3 14.05.2020, 10:01

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Исследователи подвели итог трехлетних наблюдений.

Астрономы подвели итоги трехлетней наблюдательной кампании по изучению атмосферы Юпитера. Один из выводов, который удалось сделать, заключается в том, что темные области в знаменитом Большом Красном Пятне являются провалами в облачных слоях, а не отдельными темными облаками, пишет lenta.ua.

Это стало очевидно при сравнении изображений, полученных при помощи инфракрасного и оптического телескопов. Темные области на оптическом снимке соответствовали ярким областям на ИК изображении.

Также ученые выяснили, что наиболее частые вспышки молний в атмосфере Юпитера связаны с облаками водяного пара в глубине крупных циклонических филаментарных вихрей. В них возникают благоприятные условия для протекания процессов влажной конвекции, которые являются ключевыми в образовании гроз.