В областной больнице Бреста коллапс, пациентов с COVID-19 отправляют в онокдиспансер 14.05.2020, 10:25

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Брестская областная клиническая больница

Фото: clinicsbel.by

Инфекционные отделения областной больницы не справляются с нагрузкой.

Брестский областной онкологический диспансер готовят к приему пациентов с Covid-19. Инфекционные отделения областной больницы не справляются с нагрузкой, сообщает телеграм-канал "Баста".

"Моя мама уже не первый год наблюдается в Брестском областном онкологическом диспансере, - пишет житель областного центра. - Врачи говорят, что в ближайшие дни, недели, а может и месяцы приема не будет. Отделения перепрофилируют под больных короновирусной инфекцией.

Два инфекционных отделения Брестской областной клинической больницы уже не справляются с нагрузкой, мест нет".

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