Высланный российский журналист: К сожалению, коллеги с БТ, дно пробили вы 11 14.05.2020, 10:46

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Алексей Кручинин

Российский пропагандист обиделся на своих коллег из лукашенковских СМИ.

Журналист российского "Первого телеканала" Алексей Кручинин выступил с открытым обращением к телеканалу "Беларусь 1", передает "Еврорадио".

6 мая Алексей Кручинин был лишен аккредитации и выслан из Беларуси. Поводом послужил его сюжет о распространении коронавируса в Беларусиru и в частности в Столбцах, которые стали одним из очагов COVID-19.

В белорусском сюжете сообщалось, что российский журналист сделал семь фейков. Кручинин последовательно отвечает на все обвинения.

В конце он делает вывод: "К сожалению, коллеги с БТ-1, дно пробили именно вы. А мы просто честно сделали свою работу. Еще многое можно было рассказать о реальной обстановке в стране, но, как говорится, эфир не резиновый".