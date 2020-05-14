В Бразилии зафиксирована рекордная смертность от коронавируса 3 14.05.2020, 10:52

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Фото: Getty Images

До недавнего времени правитель страны не верил в эпидемию COVID-19.

За последние сутки в Бразилии 881 человек умер от коронавируса нового типа COVID-19. Данный показатель является рекордным для страны.

Об этом сообщает BBC.

Всего с начала эпидемии COVID-19 в стране погибло 12 400 человек. Общее количество заболевших превышает 179 тысяч.

По количеству зафиксированных случаев заболевания Бразилия является лидером в Латинской Америке и занимает шестое место в мире.

Некоторые эксперты считают, что настоящее число заражений выше из-за низкого уровня тестирования в Бразилии

«Бразилия тестирует только тех людей, которые попадают в больницу. Трудно узнать, что происходит на основе имеющихся данных», — сообщил Доминго Алвеш из медицинской школы университета Сан-Пауло.

До недавнего времени президент Бразилии Жаир Болсонару неоднократно критиковал карантинные меры, принятые региональными властями из-за пандемии коронавируса и не верил в опасность COVID-19.