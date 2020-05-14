Александр Невзоров: В Беларуси будет полный кошмар 2 14.05.2020, 11:08

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Александр Невзоров

Лукашенко наивно полагает, что масштабы катастрофы можно скрыть.

Российский публицист Александр Невзоров в программе на Эхе Москвы вспомнил историю, как вице-мэр Новороссийска в период пандемии отправился с девушкой на шашлыки, и тут же провел параллель с Беларусью.

— А вот Александр Григорьевич Лукашенко, он устроил себе шашлычок помасштабнее. Вот он на шампур своей будущей президентской кампании нанизал 15 тысяч зрителей и участников, без всякого маринада причем, надо заменить, — отметил Невзоров.

Причем он это сделал с такой непосредственностью только что выкопанной картофелины. Но он может себе это позволить, потому что он тотально контролирует и прессу, и медицину в своей стране. И последствия своей майской забавы он легко скроет или даже переименует в диаметрально противоположные.

Впрочем, по мнению Александра Невзорова в сегодняшнем мире очень сложно что-то утаить.

— Лукашенко все-таки чрезвычайно наивен. Он думает, что это возможно, — отмечает публицист.

Невзоров считает, что последствия этого шага будут очень плачевны. Как в России после Пасхи.

— Конечно, там (в Беларуси — прим.) будет полный кошмар, потому что мы видим так называемую пасхальную волну сейчас, благодаря чему Россия сейчас на втором месте по числу зараженных. Вот эти пасхальные массовки РПЦ, они были не слишком многочисленные и все-таки не повсеместные и, тем не менее, они, в общем, реальный мор вызывали и вывели Россию на это второе место.