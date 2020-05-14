Свечение океана в Калифорнии удивило соцсети 14.05.2020, 11:32

Фото: EPA

Биолюминесценцию микроорганизмов можно наблюдать в местах теплых тропических вод.

В Южной Калифорнии на побережье Тихого океана уже несколько дней наблюдаются свечение волн во время движения воды, пишет korrespondent.net. Местные жители публикуют видео явления в соцсетях.

Свечение возникает из-за явления биолюминесценции - способности микроорганизмов светиться. Свечение излучает планктон. Возникает это явление под действием движения воды.