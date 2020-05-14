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Bloomberg: Генеральный директор ВТО решил досрочно покинуть пост

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  • 14.05.2020, 11:56
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Bloomberg: Генеральный директор ВТО решил досрочно покинуть пост
Роберто Азеведо
Фото: dpa

Срок контракта должен быть завершиться в 2021 году.

Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо намерен досрочно покинуть свой пост. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники в руководстве ВТО.

Второй срок Азеведо на посту генерального директора организации истекает в 2021 году, однако он решил расторгнуть контракт и уйти раньше, заявили источники.

Представитель ВТО отказался от комментариев агентству. Связаться с Азеведо напрямую Bloomberg также не удалось.

62-летний бразилец возглавляет ВТО с сентября 2013 года. Его второй срок полномочий начался в 2017 году.

И.о. гендиректора ВТО, по оценкам агентства, может стать один из четырех заместителей: Йонов Фредерик Ага из Нигерии, Карл Браунер из Германии, Алан Вольфф из США и И Сяочжунь из КНР.

Bloomberg отмечает, что возможный уход Азеведо со своего поста приходится на непростое для ВТО время. С одной стороны, международная торговля серьезно пострадала из-за пандемии коронавируса, с другой, стабильности организации был нанесен серьезный удар, когда США, по сути, заблокировали работу апелляционного органа ВТО.

Всемирная торговая организация прогнозирует резкое падение мировой торговли товарами в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и ее вероятное восстановление в 2021-м.


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