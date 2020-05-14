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«Сидим на пороховой бочке»: коронавирус поразил институт «Минскгражданпроект»

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  • 14.05.2020, 11:49
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«Сидим на пороховой бочке»: коронавирус поразил институт «Минскгражданпроект»
Фото: Яндекс.Карты

Сотрудники рассказали, что начальство пустило ситуацию на самотек.

Вспышка коронавируса произошла в институте "Минскгражданпроект". Диагноз подтвержден у семи человек, есть много случаев заболевания пневмонией и ОРВИ, сообщает телеграм-канал "Баста".

"Официально только подтвержденных в институте "Минскгражданпроект" - семь человек, все они сидели в разных кабинетах, - пишет сотрудник организации. - Один из кабинетов переболел весь. Covid-19 поставили только двоим, а остальным – ОРВИ. Жена одного парня с ОРВИ потом заболела и потеряла обоняние.

На карантин было закрыто пять кабинетов, два кабинета вернулись к работе в понедельник, 11 мая. Вчера одной из сотрудниц в этом кабинете стало плохо, но, несмотря на то, что она является контактом, мазок у нее не брали.

Помимо семи человек официально подтвержденных еще два или три с пневмониями есть. Одна женщина из отдела ушла в отпуск, и вчера у нее уже был жуткий кашель. Ситуация просто пущена в организации на самотек, сидим на пороховой бочке.

Количество человек, которые были на больничном с ОРВИ или ОРИ, посчитать вообще уже сложно, но, без учета официально подтвержденных, их больше тридцати только в двух отделах численностью общей 100-120 человек. Отдел кадров собирал данные по количеству людей, которые сейчас на больничном, но огласке не придали. Всего в организации 320-340 человек, масштаб распространения большой”.

Сотрудник администрации ОАО "Институт "Минскгражданпроект" подтвердил информацию о том, что в организации есть зараженные коронавирусом работники.

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