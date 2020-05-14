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Der Spiegel: Меркель выступила с серьезными обвинениями в адрес Москвы

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  • 14.05.2020, 11:31
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Der Spiegel: Меркель выступила с серьезными обвинениями в адрес Москвы
Ангела Меркель
Фото: Photothek / Getty Images

Немецкие следователи идентифицировали предполагаемого главного виновника кибератаки на бундестаг.

"Канцлер ФРГ Ангела Меркель резко раскритиковала Москву из-за кибератаки на бундестаг, предположительно совершенной российской службой военной разведки", - сообщает немецкий журнал Der Spiegel (перевод - inopressa.ru).

"Пять лет назад хакерская атака на несколько дней парализовала бундестаг. Теперь немецкие следователи идентифицировали предполагаемого главного виновника - сотрудника российской спецслужбы".

"Комментируя результаты расследования генеральной прокуратуры в среду во время выступления в бундестаге, Меркель заявила о "веских доказательствах" причастности России и о "возмутительных" действиях. "Я отношусь к этим вещам очень серьезно, потому что считаю, что расследование было проведено надлежащим образом, - сказала Меркель. - Скажу честно, это меня огорчает". Отвечая на вопрос о возможных последствиях для России, Меркель сказала: "Конечно, мы всегда оставляем за собой право принять меры, в том числе и против России".

Выступая в бундестаге, Меркель также заявила о стратегии "гибридной войны", которой следует Россия и которая включает в себя "дезориентацию" и "искажение фактов". "Это не просто совпадение, здесь применяется настоящая стратегия", - указала она.

"Тем не менее канцлер подчеркнула, что намерена по-прежнему работать над развитием хороших отношений с Россией. Однако "доверительное сотрудничество", по ее словам, подорвано", - передает издание.

"На прошлой неделе, после многолетнего расследования, проводившегося федеральным управлением уголовной полиции, федеральная прокуратура добилась выдачи международного ордера на арест молодого российского хакера Дмитрия Бадина. Он обвиняется в тайной агентурной деятельности и незаконном выведывании компьютерных данных", - напоминает Der Spiegel.


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