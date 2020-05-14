Мать школьника — Минобру: Или уходите, или отвечайте за последствия 6 14.05.2020, 11:59

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Родители выступают против экзаменов для школьников в период эпидемии.

Об этом в письме сайту Сharter97.org рассказала читательница Надежда Голубева:

- Я категорически против экзаменов для школьников в этом году! 13 мая, когда вся взрослая часть мира медленно и очень аккуратно пытается выйти из карантина, в Беларуси готовятся к выпускным экзаменам. Готовятся как обычно, как будто ничего не происходит. Обычные экзамены в необычной стране в пик "отсутствующей эпидемии". Нет и намека на какую-то отмену формальных мероприятий по аттестации школьников. Никаких особых мер по рассадке детей на безопасной дистанции тоже нет. В Беларуси "все в порядке", "эпидемии нет" и "дети и их родители ничем не рискуют"!

Ладно, допустим.

Тогда я, мама ученика 9 класса, требую! Пусть министерство образования и администрация школы напишут мне и родителям всех выпускников заявление. Такое же, какое писала я, когда забрала своего ребенка из школы на период "мнимой" эпидемии.

Пусть в заявлении будет указано ФИО того, кто гарантирует безопасность пребывания на экзаменах детей, а впоследствии и их родителей, и бабушек, которым благополучно поднесет несуществующую болезнь из учебного заведения. Как там мы все писали: "ответственность за жизнь и здоровье ребенка беру лично на себя!"

Минобр! Найдите уже в себе смелость взять ответственность на себя хоть за что-то! Если вы не в силах действовать в чрезвычайной ситуаци — надо уходить или отвечать за последствия!