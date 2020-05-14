Коронавирус бушует во всех областях Беларуси: новые очаги заражений 14.05.2020, 12:09

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Поступила свежая информация из регионов.

Новые случаи Covid-19, о которых сообщают читатели телеграм-канала "Баста" из разных регионов Беларуси.

Брестская область

"Барановичи, Детская музыкальная школа искусств. Положительный результат теста у одного из работников, диагноз - двусторонняя пневмония. Несколько педагогов, которые были в тесном контакте, ходят на работу с температурой. Тесты им никто не делает, дезинфекцию школы не проводили", - пишет читатель канала.

"Жабинковский район. В деревне Замошаны подтвержден короновирус у одного из жителей. Он с женой неделю до этого ходил как ни в чем не бывало. Жена приходила к автолавке. Сегодня приезжали дезинфицировали двор", - сообщает подписчик канала.

Витебская область

"Новополоцк, улица Денисова 2А, второй подъезд. Медики в противочумных костюмах вчера со списками проверяли заболевших", - пишет читатель канала.

"В деревне Гомель Полоцкого района умерла работница школы Наталья Д. Долго лежала на ИВЛ, школу-сад продезинфицировали, две недели карантин. Среди педагогов есть заболевшие с подтверждённым коронавирусом", - сообщает подписчик канала.

"У нас в Ушачском районе есть зараженные ковидом. Агрогородок Кубличи, деревня Сорочино", - пишет читатель канала.

Минская область

"Деревня Чачково, агрогородок Новоселье, Минский район. В общежитии заболели две семьи. У нас общая кухня, туалеты и душевые. Общежитие - целый рассадник вируса. Ждём вспышки", - сообщает подписчик.

"В Копыле тем, у кого брали тесты 4 мая, пришли результаты сейчас. У многих положительный тест", - пишет читатель канала.

"Копище, улица Эрхард, 1, третий под'езд. Приезжали четверо медиков в закрытых комбинезонах", - сообщает подписчик канала.

Гомельская область

"В ЦРБ города Корма у людей с двухсторонней пневмонией не берут тесты на коронавирус, чтобы не выплачивать медикам надбавки и не портить показатели. Также не берут у медработников тесты по той же причине", - пишет читатель канала.

"Гомель, 3-я городская кардиология . У всех сотрудников подтвердился коронавирус. Не заболели только старшая медсестра и заведующая, что вполне объяснимо, ведь они сидели в своих кабинетах. Массово все пошли на больничный, за исключением четырёх работников, которые на момент взятия анализов уже были на больничном. Они остались необследоваными, сейчас у них отказываются брать анализы, мотивируя это тем, что их не было в списках", - сообщает сотрудник больницы.

"Город Мозырь, улица Первомайская. Приезжали вчера в 17:40", - пишет читатель канала из Мозыря.

Гродненская область

"Волковысская городская поликлиника. Вспышка коронавируса среди сотрудников. Диагноз подтвержден только спустя 10 дней", - сообщает один из сотрудников.

"В Волковыске на улице Панковой 52 и 48 брали мазки для тестов у контактов первого уровня", - пишет читатель канала.

"Вчера забрали девушку из дома в Гродно. Улица Кремко, 14", - сообщает подписичик канала.

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